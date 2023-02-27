Шипачев, Толчинский, Кадейкин, Яковлев и еще 14 игроков сыграли во всех 68 матчах регулярки КХЛ и установили рекорд

Теги Ак Барс Авангард Салават Юлаев Металлург Мг Сибирь ЦСКА Нефтехимик Витязь Трактор Амур Николай Кулемин Илья Каблуков Динамо Минск КХЛ рекорды Барыс Вадим Шипачев Кирилл Рассказов Сергей Калинин Егор Яковлев Динамо Александр Кадейкин Павел Махановский Сергей Толчинский Кирилл Семенов Егор Петухов Алексей Бывальцев Джереми Руа Евгений Митякин Андрей Светлаков Александр П. Шаров Дмитрий Овчинников Джозеф Душак Хоккей

18 игроков приняли участие во всех матчах регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ.

18 хоккеистов провели 68 игр в рамках текущего сезона регулярки, установив тем самым рекорд по количеству матчей за один регулярный чемпионат. В число рекордсменов попали:

Сергей ТолчинскийАвангард»), Кирилл Семенов, Вадим Шипачев (оба – «Ак Барс»), Павел Махановский, Александр Шаров (оба – «Амур»), Егор Петухов («Барыс»), Кирилл Рассказов, Джереми Руа (оба – «Витязь»), Илья Каблуков («Динамо» Москва), Джозеф Душак («Динамо» Минск), Егор Яковлев («Металлург»);

Евгений Митякин («Нефтехимик»), Александр Кадейкин, Николай Кулемин (оба – «Салават Юлаев»), Дмитрий Овчинников («Сибирь»), Алексей Бывальцев, Сергей Калинин («Трактор»), Андрей Светлаков (ЦСКА).

Плей-офф КХЛ стартует 1 марта. 

1 комментарий

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artist777
Кулемин молодцом .Магнитка рано его списала
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