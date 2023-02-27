Шипачев, Толчинский, Кадейкин, Яковлев и еще 14 игроков сыграли во всех 68 матчах регулярки КХЛ и установили рекорд
18 игроков приняли участие во всех матчах регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ.
18 хоккеистов провели 68 игр в рамках текущего сезона регулярки, установив тем самым рекорд по количеству матчей за один регулярный чемпионат. В число рекордсменов попали:
Сергей Толчинский («Авангард»), Кирилл Семенов, Вадим Шипачев (оба – «Ак Барс»), Павел Махановский, Александр Шаров (оба – «Амур»), Егор Петухов («Барыс»), Кирилл Рассказов, Джереми Руа (оба – «Витязь»), Илья Каблуков («Динамо» Москва), Джозеф Душак («Динамо» Минск), Егор Яковлев («Металлург»);
Евгений Митякин («Нефтехимик»), Александр Кадейкин, Николай Кулемин (оба – «Салават Юлаев»), Дмитрий Овчинников («Сибирь»), Алексей Бывальцев, Сергей Калинин («Трактор»), Андрей Светлаков (ЦСКА).
Плей-офф КХЛ стартует 1 марта.
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