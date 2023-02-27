Шипачев, Толчинский, Кадейкин, Яковлев и еще 14 игроков сыграли во всех 68 матчах регулярки КХЛ и установили рекорд

18 игроков приняли участие во всех матчах регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ.

18 хоккеистов провели 68 игр в рамках текущего сезона регулярки, установив тем самым рекорд по количеству матчей за один регулярный чемпионат. В число рекордсменов попали:

(« »), , (оба – « »), Павел Махановский, Александр Шаров (оба – «Амур»), Егор Петухов («Барыс»), Кирилл Рассказов, Джереми Руа (оба – «Витязь»), Илья Каблуков («Динамо» Москва), Джозеф Душак («Динамо» Минск), Егор Яковлев («Металлург»);

Евгений Митякин («Нефтехимик»), Александр Кадейкин, Николай Кулемин (оба – «Салават Юлаев»), Дмитрий Овчинников («Сибирь»), Алексей Бывальцев, Сергей Калинин («Трактор»), Андрей Светлаков (ЦСКА).

Плей-офф КХЛ стартует 1 марта.