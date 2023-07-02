Денис Мошаров: «У «Трактора» была лучшая команда в КХЛ в сезоне-21/22. Были все возможности взять Кубок Гагарина, не сломай Панин Седлака»

Денис Мошаров считает, что «Трактор» мог выиграть Кубок Гагарина в сезоне-2021/22.

– Как эксперт вы можете назвать причины неудачного сезона «Трактора»?

– Выводы сделаны. Уверен, что в новом сезоне «Трактор» выполнит задачу минимум и попадает в плей-офф. В этом никто не должен сомневаться.

А в плей-офф может случиться что угодно. Мы все помним сезон-2021/22, когда у «Трактора» были все возможности, чтобы взять Кубок Гагарина.

Не сломай Григорий Панин Лукаша Седлака, все могло бы быть по-другому. Я считаю, что у нас тогда была лучшая команда в КХЛ.

«Трактор» чуть ли не единственный, кто смог сохранить всех иностранцев.

Если бы не травмы Седлака и Пулккинена, то играли бы в финале сто процентов, – сказал бывший нападающий «Трактора» Денис Мошаров.

В 2022 году «Трактор» проиграл «Металлургу» в финале Восточной конференции со счетом 1-4 в серии.