Денис Мошаров: «У «Трактора» была лучшая команда в КХЛ в сезоне-21/22. Были все возможности взять Кубок Гагарина, не сломай Панин Седлака»
Денис Мошаров считает, что «Трактор» мог выиграть Кубок Гагарина в сезоне-2021/22.
– Как эксперт вы можете назвать причины неудачного сезона «Трактора»?
– Выводы сделаны. Уверен, что в новом сезоне «Трактор» выполнит задачу минимум и попадает в плей-офф. В этом никто не должен сомневаться.
А в плей-офф может случиться что угодно. Мы все помним сезон-2021/22, когда у «Трактора» были все возможности, чтобы взять Кубок Гагарина.
Не сломай Григорий Панин Лукаша Седлака, все могло бы быть по-другому. Я считаю, что у нас тогда была лучшая команда в КХЛ.
«Трактор» чуть ли не единственный, кто смог сохранить всех иностранцев.
Если бы не травмы Седлака и Пулккинена, то играли бы в финале сто процентов, – сказал бывший нападающий «Трактора» Денис Мошаров.
В 2022 году «Трактор» проиграл «Металлургу» в финале Восточной конференции со счетом 1-4 в серии.
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