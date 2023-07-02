Денис Мошаров: «У «Трактора» была лучшая команда в КХЛ в сезоне-21/22. Были все возможности взять Кубок Гагарина, не сломай Панин Седлака»

Теги Салават Юлаев Трактор Григорий Панин КХЛ Кубок Гагарина Лукаш Седлак Денис Мошаров Хоккей

Денис Мошаров считает, что «Трактор» мог выиграть Кубок Гагарина в сезоне-2021/22.

– Как эксперт вы можете назвать причины неудачного сезона «Трактора»?

– Выводы сделаны. Уверен, что в новом сезоне «Трактор» выполнит задачу минимум и попадает в плей-офф. В этом никто не должен сомневаться.

А в плей-офф может случиться что угодно. Мы все помним сезон-2021/22, когда у «Трактора» были все возможности, чтобы взять Кубок Гагарина.

Не сломай Григорий Панин Лукаша Седлака, все могло бы быть по-другому. Я считаю, что у нас тогда была лучшая команда в КХЛ.

«Трактор» чуть ли не единственный, кто смог сохранить всех иностранцев.

Если бы не травмы Седлака и Пулккинена, то играли бы в финале сто процентов, – сказал бывший нападающий «Трактора» Денис Мошаров.

В 2022 году «Трактор» проиграл «Металлургу» в финале Восточной конференции со счетом 1-4 в серии.

7 комментариев

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chto s licom?
Настолько крутая команда, что все зависит от одного игрока, класс
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Ачиваков Марат
А говорят один в поле не воин. Есть оказывается такой, сломали одного и все.
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Klevers
Он в плену ? Как такое вообще возможно выдать ?
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Фарит Хайруллин
Салават уступил трактору
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Strannix
Если бы из Уфы не свалили легионеры, Сосали бы вы чупа-чупсы после 4 игр.
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Strannix
И кто это вообще такой? что за ноунейм из бывших ноунейм-хоккеистов?
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