Николай Коваленко рассказал, чем он отличается от своего отца.

– Вас тоже называют Танком, как и отца. Вы видели хронику, как играл в начале 90-х. В чем вы различаетесь, а чем похожи?

– Конечно, я смотрел матчи. Но вы сами понимаете, там был другой хоккей. Там на форварда все наваливались, сажали на клюшку как на вилы, крутили-вязали. Поэтому в то время очень ценились силовые ребята, которые могли выбраться из такого замеса.

Я думаю, у меня с отцом заметно отличается стиль игры. Я видел фотку папы от 2002 года, когда ему было 32. Он был тогда в безумной форме!

– Андрей Коваленко был лучшим игроком чемпионата России, когда «Локомотив» два года подряд брал золото.

– Мышечная масса у него была тогда невероятная. Просто зверь! Думаю, что я чуть более техничный на льду, не в обиду сказано отцу. Но бросок у него был мощнейший.

Однажды папа рассказывал, как в 22 года не попал по пустым воротам. Тренер ему сказал поменять клюшку, и он сделал себе крюк-вертолет. Это тоже помогало броску.

А схожи мы по характеру. Мне многие черты передались от отца. И этому способствовал мой первый тренер Эдуард Тимашев, который нас с детства приучал становиться мужчинами, что бы ни случалось.

И это классно, когда о тебе уже говорят не «папин сын», а наоборот – «это отец того игрока». А ведь папа – олимпийский чемпион и очень крутой игрок!

– Вашу семью могу сравнить с Ткачаками в НХЛ. Папа Кит Ткачак был ярким форвардом, провел 1201 матч в лиге. Но его дети Мэттью Ткачак и Брэди Ткачак сумели выйти из его тени и даже в чем-то обогнали. У вас есть младший брат Иван, который тоже подает надежды. Может, у нас тоже будет такой клан Коваленко?

– Пока Ване только 14 лет, у него все впереди. Но будет очень классно, если мы с братом когда-нибудь встретимся в НХЛ, выйдем там на лидирующие позиции. Но быть сыном известного хоккеиста не так просто, если ты сам занимаешься хоккеем. Потому что всю мою жизнь конечно же меня сравнивали с отцом. Говорили: «Вот твой папа – великий игрок, и ты должен работать в два раза больше».

Еще по детству возникали проблемы, и я вообще хотел закончить с хоккеем, когда меня просто не ставили в состав. Говорили, что я маленького роста, не заиграю. Я постоянно находился под колоссальным давлением, когда все говорили: «У тебя папа крутой, а чего достигнешь ты?»

Но все возможно, самое главное – это вера, стремление к этому. Не хочу себя хвалить, но скажу о себе, что я работяга. И это придает мне уверенности. Как я люблю говорить, что если ты трудишься, то хоккейный бог тебя наградит за всю работу, которую ты проделал. Нужно честно относиться к тому делу, которым ты занимаешься.

Я всегда думаю об этом. И хочу, чтобы папа мной гордился. Я помню, он говорил, что уже испытывает такое чувство. Но я хочу его превзойти в хоккейном плане, чтобы он гордился мной еще больше, – сказал нападающий « ».