«Торпедо» выиграло 3 из 5 последних игр. Коваленко набрал 3 очка и сделал 7 силовых приемов в первом матче после травмы

«Торпедо» обыграло «Витязь» в матче КХЛ.

Команда тренера победила со счетом 4:1 в игре Фонбет чемпионата .

Нападающий Николай Коваленко набрал 3 (2+1) очка в первом матче, вернувшись в состав команды после восстановления от травмы. Также он нанес два броска по воротам, выполнил семь силовых приемов и провел на льду 16:54.

« » выиграло три из пяти последних игр. Клуб находится на четвертом месте в таблице Западной конференции, набрав 36 очков в 28 матчах.