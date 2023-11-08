«Торпедо» выиграло 3 из 5 последних игр. Коваленко набрал 3 очка и сделал 7 силовых приемов в первом матче после травмы
«Торпедо» обыграло «Витязь» в матче КХЛ.
Команда тренера Игоря Ларионова победила со счетом 4:1 в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
Нападающий Николай Коваленко набрал 3 (2+1) очка в первом матче, вернувшись в состав команды после восстановления от травмы. Также он нанес два броска по воротам, выполнил семь силовых приемов и провел на льду 16:54.
«Торпедо» выиграло три из пяти последних игр. Клуб находится на четвертом месте в таблице Западной конференции, набрав 36 очков в 28 матчах.
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