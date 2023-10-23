Андрей Коваленко: «Наш хоккей будет развиваться, только если будет конвейер из Гуляевых, Никишиных, Атанасовых. Молодежь нужно уважать и ценить»
Андрей Коваленко высказался об отъезде молодежи в Северную Америку.
«Максимум в половине клубов КХЛ есть масочники – и молодежи там дают реальные шансы. «Торпедо», «Магнитка», «Северсталь», «Локомотив», СКА, ЦСКА, «Ак Барс», «Авангард». Ну еще максимум одна-две команды...
Поймите, наш хоккей будет развиваться только в том случае, если будет конвейер из Гуляевых, Никишиных, Гребенкиных, Атанасовых и Коваленко. А пока в том же «Локомотиве» не так давно работал тренер, который приходил на предматчевую установку и говорил 18-летнему юниору: мол, не сыграешь безошибочно сегодня, завтра сгною тебя в МХЛ.
Молодежь нужно уважать и ценить. А с таким подходом она убежит к дельцам, за океан», – заявил олимпийский чемпион Андрей Коваленко.
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