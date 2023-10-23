Андрей Коваленко: «Наш хоккей будет развиваться, только если будет конвейер из Гуляевых, Никишиных, Атанасовых. Молодежь нужно уважать и ценить»

Теги Ак Барс Авангард Металлург Мг ЦСКА Локомотив Северсталь СКА Торпедо Андрей Коваленко КХЛ Николай Коваленко Александр Никишин Никита Гребенкин Василий Атанасов Михаил Гуляев Хоккей

Андрей Коваленко высказался об отъезде молодежи в Северную Америку.

«Максимум в половине клубов КХЛ есть масочники – и молодежи там дают реальные шансы. «Торпедо», «Магнитка», «Северсталь», «Локомотив», СКА, ЦСКА, «Ак Барс», «Авангард». Ну еще максимум одна-две команды...

Поймите, наш хоккей будет развиваться только в том случае, если будет конвейер из Гуляевых, Никишиных, Гребенкиных, Атанасовых и Коваленко. А пока в том же «Локомотиве» не так давно работал тренер, который приходил на предматчевую установку и говорил 18-летнему юниору: мол, не сыграешь безошибочно сегодня, завтра сгною тебя в МХЛ. 

Молодежь нужно уважать и ценить. А с таким подходом она убежит к дельцам, за океан», – заявил олимпийский чемпион Андрей Коваленко.

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2 комментария

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Кино Музыка
Есть чувство что с новым лимитом конвейер опять заработал. Парням реально дают играть.
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Матроскин52
Торпедо здорово работает с молодежью! Профессор рискует, давая молодым много игрового времени, но это того стоит! Верим в команду!
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