Форвард «Торпедо» Коваленко забил «Витязю» из положения лежа, находясь один в окружении четырех игроков соперника
Николай Коваленко забил гол «Витязю» из положения лежа.
«Витязь» и «Торпедо» (0:1, перерыв) проводят матч Фонбет чемпионата КХЛ.
На третьей минуте в первом периоде нападающий нижегородцев Николай Коваленко забил гол, оказавшись в положении лежа перед воротами и успев отправить шайбу под перекладину.
Коваленко проводит первый матч после травмы. Форвард не играл с 30 сентября.
Это пятый гол нападающего в нынешнем сезоне.
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