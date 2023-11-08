Форвард «Торпедо» Коваленко забил «Витязю» из положения лежа, находясь один в окружении четырех игроков соперника

Теги Витязь Торпедо видео КХЛ Николай Коваленко Хоккей

Николай Коваленко забил гол «Витязю» из положения лежа.

«Витязь» и «Торпедо» (0:1, перерыв) проводят матч Фонбет чемпионата КХЛ.

На третьей минуте в первом периоде нападающий нижегородцев Николай Коваленко забил гол, оказавшись в положении лежа перед воротами и успев отправить шайбу под перекладину.

Коваленко проводит первый матч после травмы. Форвард не играл с 30 сентября.

Это пятый гол нападающего в нынешнем сезоне.

14 комментариев

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Ясен Хююге
Ответ Сидни Кросби 2
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Тебе слишком мало лет…
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цэсемьэр
защита топ
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Егор Ковынёв
Чемодан. Вокзал. Колорадо)
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зильбер
танчик
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coms
Где тут лежа, если сидя?
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Jurijs isajevs
Ответ Сидни Кросби 2
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Этот гол Коваленко похож чем-то на гол Овечкина, который он забил в окружении игроков противника тоже лёжа, только на спине. Поэтому и написал 2.0
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pizzatcarizza
Ответ Егор Ковынёв
Чемодан. Вокзал. Колорадо)
в следующем сезоне можно будет заценить его игру там)
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ser7777
Коля красавчик!
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Тиль Улленшпигель
Неплохо, но оригинал круче))
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Xell
В стиле Сыроежкина)
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amurseff03
Ответ Егор Ковынёв
Чемодан. Вокзал. Колорадо)
Пусть этот Нхл на три буквы идет.
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