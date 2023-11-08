Форвард «Торпедо» Коваленко забил «Витязю» из положения лежа, находясь один в окружении четырех игроков соперника

Николай Коваленко забил гол «Витязю» из положения лежа.

« » и « » (0:1, перерыв) проводят матч Фонбет чемпионата .

На третьей минуте в первом периоде нападающий нижегородцев забил гол, оказавшись в положении лежа перед воротами и успев отправить шайбу под перекладину.

Коваленко проводит первый матч после травмы. Форвард не играл с 30 сентября.

Это пятый гол нападающего в нынешнем сезоне.