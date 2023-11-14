Коваленко о том, почему не переходит в НХЛ: «Капризов завоевал Кубок Гагарина, забил «золотой» гол на Олимпиаде, играл на ЧМ и спокойно уехал в «Миннесоту». Привожу его в пример»

Николай Коваленко объяснил, почему не спешит переходить в НХЛ.

– В чем нюанс, что вы играете за «Торпедо» как хоккеист « », уже подписав с ними контракт?

– В первую очередь, я сейчас думаю о « », как мы можем выиграть Кубок Гагарина. А потом уже буду пытаться в «Колорадо» помочь в плей-офф, если мне позволят это сделать.

Я был очень счастлив заключить контракт с «Эвеланш». Для меня это была мечта – попасть в НХЛ. Когда я поставил подпись, был самым счастливым ребенком на свете.

В то же время я понимаю, что нельзя на этом останавливаться. Надо и дальше работать, чтобы прогрессировать. Когда я приеду туда, надо быть не в третьем-четвертом звене, а сразу пробиваться на лидирующие позиции в топ-6. Да, там высокая конкуренция, но она только подстегивает. Я буду очень стараться.

– Вы хотите пройти по пути Капризова?

– Да, верно. И когда у меня спрашивали, почему ты не уезжаешь, ведь тебе уже 24 года, я приводил в пример именно . Понятно, что он пока что лучше меня во всем, как я считаю. Но он все выиграл в России – завоевал Кубок Гагарина с ЦСКА, забил «золотой» гол на Олимпиаде, выступал на чемпионате мира. И спокойно поехал показывать свое мастерство в «Миннесоте», сразу же став лидером клуба.

Капризов уехал в 23 года, и это хороший пример, что не надо спешить в НХЛ. Ты сначала должен окрепнуть в России, получить мастерство.

Тем более, вы сами понимаете, какой тренерский штаб в «Торпедо» под руководством . Я молодым ребятам еще в прошлом сезоне говорил: «Ребята, вы должны кайфовать, получать каждый день хорошие эмоции. Приходить на тренировку, как будто это праздник для вас. Потому что очень редко бывает, что на старте карьеры вам сразу же попадаются такие тренеры. Это просто сказка. Когда на вас не кричат, не орут, а хотят сделать все, чтобы вас раскрыть и сделать только лучше».

Ну вот представьте, был отрезок в «Торпедо», когда мы проиграли девять раз за 15 матчей. Но никто не кричал, не было никакой агрессии к ребятам. Никого не вычеркивали из состава, не сажали в запас. Все прекрасно понимали, что случился такой период, через него надо пройти. Мы чувствуем колоссальную поддержку со стороны тренеров», – сказал нападающий нижегородского клуба.