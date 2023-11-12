Никита Щитов: «Овечкин – целеустремленный человек. Он побьет рекорд Гретцки»

Теги Вашингтон Никита Щитов Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ Хоккей

Никита Щитов уверен, что Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки.

Форвард «Вашингтона» ранее сделал дубль в матче с «Айлендерс», в котором его команда выиграла со счетом 4:1. До рекорду Гретцки по голам в НХЛ россиянину осталось 68 шайб.

«Все у Овечкина будет хорошо. Он сегодня забил два гола, и дальше тоже будет забивать. Я уже неоднократно говорил, что это большой мастер, на которого многие равняются.

Александр – очень целеустремленный человек. У него есть цель – побить рекорд Уэйна Гретцки. И он это сделает », – сказал бывший игрок клубов КХЛ.

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