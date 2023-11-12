Никита Щитов: «Овечкин – целеустремленный человек. Он побьет рекорд Гретцки»

Никита Щитов уверен, что Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки.

Форвард «Вашингтона» ранее сделал дубль в матче с «Айлендерс», в котором его команда выиграла со счетом 4:1. До рекорду Гретцки по голам в НХЛ россиянину осталось 68 шайб.

«Все у Овечкина будет хорошо. Он сегодня забил два гола, и дальше тоже будет забивать. Я уже неоднократно говорил, что это большой мастер, на которого многие равняются.

Александр – очень целеустремленный человек. У него есть цель – побить рекорд Уэйна Гретцки. И он это сделает », – сказал бывший игрок клубов КХЛ.