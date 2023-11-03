Щитов о СКА: «Непонятно, почему не оставили прошлогодний состав. Забрали Рендулича, взяли Серебрякова. Может, еще кого-то будут брать, чтобы найти выход»

Никита Щитов высказался касательно игры СКА в сезоне КХЛ.

На данный момент команда расположилась на девятой позиции в таблице Западной конференции по итогам 24 матчей Фонбет чемпионата КХЛ.

– Чем можно объяснить эмоции Романа Ротенберга на пресс-конференции? Нервничает из-за очередного поражения?

– Конечно, обладая таким составом, команда находится вне зоны плей-офф и не показывает стабильный хоккей.

Любой человек после игры находится на эмоциях, что хоккеист, что тренер.

– Почему за два месяца у СКА так и не получается наладить свою игру?

– Там подобраны игроки примерно одного плана – быстрые.

Но нет связующего звена – не такого скоростного, но думающего хоккеиста, способного читать игру на несколько ходов.

Нет диспетчера, который мог бы раздавать передачи. Игроки СКА бегут вперед, создают много моментов, но не хватает в завершении.

В прошлом сезоне у команды был нормальный состав, была хорошая тройка Жафяров – Хуснутдинов – Хайруллин, которую просто расформировали.

Непонятно, почему в СКА не оставили прошлогодний состав, с которым можно было дальше работать.

Вот забрали у «Сочи», который делал погоду в этой команде, и она опустилась на восьмое место.

Взяли Никиту Серебрякова у «Адмирала». Может, будут еще кого-то брать, чтобы найти выход.

Я считаю, что надо определить состав и работать с ним несколько лет, а если усиливаться, то только точечно.

Нужно работать одним коллективом и постепенно нащупывать игру, – сказал бывший хоккеист клубов КХЛ Никита Щитов.