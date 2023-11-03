Щитов о СКА: «Непонятно, почему не оставили прошлогодний состав. Забрали Рендулича, взяли Серебрякова. Может, еще кого-то будут брать, чтобы найти выход»

Теги СКА Никита Щитов КХЛ Никита Серебряков Борна Рендулич Хоккей

Никита Щитов высказался касательно игры СКА в сезоне КХЛ.

На данный момент команда расположилась на девятой позиции в таблице Западной конференции по итогам 24 матчей Фонбет чемпионата КХЛ.

– Чем можно объяснить эмоции Романа Ротенберга на пресс-конференции? Нервничает из-за очередного поражения?

– Конечно, обладая таким составом, команда находится вне зоны плей-офф и не показывает стабильный хоккей.

Любой человек после игры находится на эмоциях, что хоккеист, что тренер.

– Почему за два месяца у СКА так и не получается наладить свою игру?

– Там подобраны игроки примерно одного плана – быстрые.

Но нет связующего звена – не такого скоростного, но думающего хоккеиста, способного читать игру на несколько ходов.

Нет диспетчера, который мог бы раздавать передачи. Игроки СКА бегут вперед, создают много моментов, но не хватает в завершении.

В прошлом сезоне у команды был нормальный состав, была хорошая тройка Жафяров – Хуснутдинов – Хайруллин, которую просто расформировали.

Непонятно, почему в СКА не оставили прошлогодний состав, с которым можно было дальше работать.

Вот забрали Борну Рендулича у «Сочи», который делал погоду в этой команде, и она опустилась на восьмое место.

Взяли Никиту Серебрякова у «Адмирала». Может, будут еще кого-то брать, чтобы найти выход.

Я считаю, что надо определить состав и работать с ним несколько лет, а если усиливаться, то только точечно.

Нужно работать одним коллективом и постепенно нащупывать игру, – сказал бывший хоккеист клубов КХЛ Никита Щитов.

6 комментариев

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Джон Псина
все как обычно, судей купили, клубы ограбили а результат ноль. Зато у ратана система
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AVKU
Избавились от опытных, избавились от молодых. Непонятно что строят, непонятно во что играют. Игрушка Роттенберга, вот он с ней и развлекается как хочет.
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Костя Кот
пока у руля 🤡, будет играть компазиция группы "Сплин".
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Владимир
Он всё правильно сказал!!! В пример ставлю ЦСКА!! Состав один и тот же.... Только точечное усиление!! Вот Вам и пару кубков подряд!!! А гордиться тем, что выиграл регулярку и дошёл до финала конференции!?!??!! Непонятно, чем тут можно гордится!!!! А потом начать плакаться, что у них мол сезон позднее закончился!!! Да те у кого сезон поздно закончился уже давно играют в Ладе, Сочи и Динамо..... Бредовый тренер с бредовыми идеями Смешон и жалок!!!
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newyork13
Ответ Джон Псина
все как обычно, судей купили, клубы ограбили а результат ноль. Зато у ратана система
Ну тоесть если бы . Судей купили, клубы ограбили и взяли бы кубок это было нормой?
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diadiasasha59
Ответ Джон Псина
все как обычно, судей купили, клубы ограбили а результат ноль. Зато у ратана система
Игра СКА-это сплошной позор!
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