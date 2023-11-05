Щитов о Кучерове: «Пример для всех российских мальчишек. Один из лучших представителей отечественной школы»

Никита Щитов считает Никиту Кучерова примером для молодых хоккеистов.

Нападающий «Тампы» набрал 5 (1+4) очков в матче против «Оттавы». В общей сложности в активе форварда 16 (7+9) баллов в 11 играх.

«Кучеров стабильно набирает очки. Насколько помню, его в этом сезоне переводили в третье звено.

Никита – большой мастер, один из лучших представителей нашей отечественной школы, которая здорово работает.

Ничего удивительного в этом нет. На его счету, напомню, бомбардирский рекорд среди россиян.

Для всех российских мальчишек он является примером», – сказал бывший игрок клубов КХЛ Никита Щитов.