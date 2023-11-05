Щитов о Кучерове: «Пример для всех российских мальчишек. Один из лучших представителей отечественной школы»

Теги Тампа-Бэй Никита Щитов НХЛ Никита Кучеров Хоккей

Никита Щитов считает Никиту Кучерова примером для молодых хоккеистов.

Нападающий «Тампы» набрал 5 (1+4) очков в матче против «Оттавы». В общей сложности в активе форварда 16 (7+9) баллов в 11 играх.

«Кучеров стабильно набирает очки. Насколько помню, его в этом сезоне переводили в третье звено.

Никита – большой мастер, один из лучших представителей нашей отечественной школы, которая здорово работает.

Ничего удивительного в этом нет. На его счету, напомню, бомбардирский рекорд среди россиян.

Для всех российских мальчишек он является примером», – сказал бывший игрок клубов КХЛ Никита Щитов.

3 комментария

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hockeydad
В который раз убеждаешься, что никакой информации/аналитики/профмнения про хоккей в НХЛ на русском языке нет и не будет.
+4
0
+4
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dinm 8
адам кадыров-лучший пример
+4
-1
+3
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vzi
Ответ hockeydad
В который раз убеждаешься, что никакой информации/аналитики/профмнения про хоккей в НХЛ на русском языке нет и не будет.
Почему?
Есть хорошие клубные блоги на спортсе.
Bruce there it is - про Ванкувер.
Чувствуя Манитобу - про Виннипег.
+2
0
+2
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