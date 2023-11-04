Никита Щитов: «В КХЛ большая плотность чемпионата, мы рискуем здоровьем игроков, и ради чего? Серии с белорусами? Надо отделиться от ФХР»

Никита Щитов критически высказался о календаре КХЛ.

«У нас большая плотность чемпионата. Сделали 68 матчей и втиснули их в определенные рамки. Хотя чемпионат можно было растянуть.

Зачем так сжимать сроки? На международные соревнования нас все равно не приглашают. Из-за такой плотности мы рискуем здоровьем игроков, и ради чего? Ради серии с белорусами в мае?

Нам просто нужно было развивать свой чемпионат и передвинуть сроки, чтобы играть в хоккей до июня, как в Северной Америке. У нас огромная страна, много перелетов, и были бы паузы, чтобы игроки могли восстанавливаться.

уже говорил, что надо расширять чемпионат, а не проводить его в сжатые сроки. В руководстве лиги ведь есть хоккейные люди, и им надо прийти к общему знаменателю и отделиться от Федерации хоккея России.

Не нужно попадать под влияние ФХР. Гораздо интереснее смотреть чемпионат КХЛ, чем игры с Беларусью и . Если ФХР хочет проводить турниры сборных, то можно привлекать игроков из , что даже лучше. Там как раз много молодых хоккеистов, которые будут развиваться на таком уровне», – сказал бывший хоккеист клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Никита Щитов.