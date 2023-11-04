Никита Щитов: «В КХЛ большая плотность чемпионата, мы рискуем здоровьем игроков, и ради чего? Серии с белорусами? Надо отделиться от ФХР»

Теги ФХР Сборная России по хоккею с шайбой Никита Щитов Игорь Ларионов Сборная Беларуси по хоккею КХЛ Сборная Китая по хоккею ВХЛ календарь Хоккей

Никита Щитов критически высказался о календаре КХЛ.

«У нас большая плотность чемпионата. Сделали 68 матчей и втиснули их в определенные рамки. Хотя чемпионат можно было растянуть.

Зачем так сжимать сроки? На международные соревнования нас все равно не приглашают. Из-за такой плотности мы рискуем здоровьем игроков, и ради чего? Ради серии с белорусами в мае?

Нам просто нужно было развивать свой чемпионат и передвинуть сроки, чтобы играть в хоккей до июня, как в Северной Америке. У нас огромная страна, много перелетов, и были бы паузы, чтобы игроки могли восстанавливаться.

Игорь Ларионов уже говорил, что надо расширять чемпионат, а не проводить его в сжатые сроки. В руководстве лиги ведь есть хоккейные люди, и им надо прийти к общему знаменателю и отделиться от Федерации хоккея России.

Не нужно попадать под влияние ФХР. Гораздо интереснее смотреть чемпионат КХЛ, чем игры с Беларусью и Китаем. Если ФХР хочет проводить турниры сборных, то можно привлекать игроков из ВХЛ, что даже лучше. Там как раз много молодых хоккеистов, которые будут развиваться на таком уровне», – сказал бывший хоккеист клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Никита Щитов.

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6 комментариев

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catcher69
Поясните уже никите что эта лига была создана не для хоккеистов или болельщиков и уж тем более не для того чтобы растягивать или натягивать её календарь...как заквасили так и будет существовать пока не отправиться вслед за предыдущими а уж про отделение от фхр это вообще какой-то сюр для лиги где губернаторы-президенты клубов )))))))))
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Melnikov1968
К сожалению, властьимущие не дадут КХЛ отделиться от ФХР. А игры сборной с Китаем и Белоруссией, действительно неинтересны.
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Александр Рыбаков
никита, ротенберг главный тренер
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Александр Рыбаков
глава штаба 🤡
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John Jaher
все по сути. надо играть до июня
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pizzatcarizza
Ответ catcher69
Поясните уже никите что эта лига была создана не для хоккеистов или болельщиков и уж тем более не для того чтобы растягивать или натягивать её календарь...как заквасили так и будет существовать пока не отправиться вслед за предыдущими а уж про отделение от фхр это вообще какой-то сюр для лиги где губернаторы-президенты клубов )))))))))
но если больше человек об этом будет говорить, то может что-то изменится. Чемпионат интереснее сейчас в разы,чем игры России 25
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