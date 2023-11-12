Задоров прокомментировал информацию о запросе обмена из «Калгари»: «Мы обсуждали это. В бизнесе всякое случается. Мой агент защищает меня»

Теги Калгари НХЛ Никита Задоров Дэн Мильштейн Хоккей

Никита Задоров прокомментировал информацию о запросе обмена из «Калгари».

Ранее появилась информация, что российский защитник «Калгари» подал запрос на обмен. Дэн Мильштейн, агент игрока, также заявил в соцсетях: «Не думаю, что Задоров останется в «Калгари». Лучший защитник в команде едва получает игровое время».

«[Агент Мильштейн] определенно хочет защитить меня и предоставить мне наилучшие возможности. Так что, думаю, он определенно помогает мне в этой ситуации.

Мне нравится быть игроком «Калгари», я наслаждаюсь каждым днем. Мне нравятся болельщики, нравится город. Как я уже говорил прошлым летом, я хотел бы быть игроком «Калгари» всю свою жизнь. Но в бизнесе случается всякое. Мой агент должен в какой-то момент защитить меня.

Мы обсуждали этот вопрос. Я не могу многого сказать. Может быть, придет время, когда я смогу поделиться этим с вами наверняка.

Свое игровое время я не контролирую. Я могу чувствовать все, что хочу, но все контролируют тренеры. Моя задача – выходить на площадку и играть. Это то, что я делаю каждый вечер.

В конце концов, это мой 11-й год в лиге, и сейчас все зависит от моих партнеров по команде. Считаю, что это не совсем подходящая ситуация для команды. Я бы разозлился на их месте, если бы увидел такое от своего одноклубника. Но, надеюсь, когда-нибудь они меня поймут.

Я всю жизнь старался быть отличным товарищем по команде. Надеюсь, никто не скажет обо мне плохого слова. Я всегда вступался за кого-то. Я всегда помогу.

Всегда буду за них, всегда буду уничтожать за любого из моих товарищей по команде на льду. Это то, что я собираюсь делать и дальше. Каждый вечер я получаю возможность играть в этой лиге и быть скромным», – сказал Задоров.

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4 комментария

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jqzn88xn6n
Отправьте этого грызуна к акулам
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Михаил Опякин
В систему его
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Sergey Smolensky
Впринципе, Зю повезло с габаритами. Потому что в остальном это средний защитник, а на уровне средних ЧМ - и пожароопасный
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Alexey Alexeev
вот многие хейтят Никиту , мол, уровень невысок, а потом ещё это вью у Дудя ( я его не смотрел ), но если он такой плохой - как он 11 сезонов в лучшей Лиге мира играет ? Думаю, нашли бы ему замену в один момент - если бы он был реально плох.
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