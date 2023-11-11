Отец Задорова: «Никита ревностно относится к тому, что Андерссон играет по 28 минут, а его выпускают на 15»

Теги Калгари НХЛ Назем Кадри Джонатан Юбердо Никита Задоров Расмус Андерссон Матч ТВ Хоккей

Отец Никиты Задорова высказался о том, что игрок запросил обмен из «Калгари».

В нынешнем сезоне Никита Задоров набрал 5 (1+4) очков в 12 играх НХЛ при показателе полезности «минус 6», 12 минутах штрафа и среднем игровом времени 18:12.

В игре с «Торонто» защитник забросил 1-ю шайбу в сезоне, набрав очки в 3-м матче подряд. Он провел на льду 15:33.

– Я сегодня точно так же, как и вы, впервые узнал о том, что Никита попросил агента об обмене, до этого разговоров не было, даже предположений.

Наверное, его добили 15 минут, которые ему дали поиграть. Он ревностно относится к тому, что Андерссон играет по 28 минут, а его выпускают на 15.

– Есть ощущение, что в коллективе есть проблемы.

– Проблема в двух игроках, которых подписали на больше чем 10 миллионов, а очков у них меньше, чем у Никиты Задорова. Вот в чем проблема. Речь об Юбердо и Кадри. Это только мое мнение, – сказал Сергей Задоров. 

Задоров был бы рад обмену в «Торонто» из «Калгари» (The Athletic)

Дэн Мильштейн: «Не думаю, что Задоров останется в «Калгари». Лучший защитник в команде едва получает игровое время»

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8 комментариев

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Дядя Федор Макларен
Ну и кто лодку раскачивает? Вместо того, чтоб играть, началось нытьё про деньги и айстайм
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HockeyMan
Срочно отцу идти к Дудю и жаловаться на американцев )))
+12
-8
+4
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Б81
Расмус два года подряд полтинник выбивал ,да и в обороне не самый плохой.
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Свидетели Овцовы
Ну очков у них положим больше, но не намного…
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Кино Музыка
А еще они носят широкие пиджаки.
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copti_san
В Ванкувер на Гарланда. Тем же как раз защитник нужен, правда вряд ли ему там времени больше дадут)))
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