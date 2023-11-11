Отец Задорова: «Никита ревностно относится к тому, что Андерссон играет по 28 минут, а его выпускают на 15»

Отец Никиты Задорова высказался о том, что игрок запросил обмен из «Калгари».

В нынешнем сезоне набрал 5 (1+4) очков в 12 играх при показателе полезности «минус 6», 12 минутах штрафа и среднем игровом времени 18:12.

В игре с «Торонто» защитник забросил 1-ю шайбу в сезоне, набрав очки в 3-м матче подряд. Он провел на льду 15:33.

– Я сегодня точно так же, как и вы, впервые узнал о том, что Никита попросил агента об обмене, до этого разговоров не было, даже предположений.

Наверное, его добили 15 минут, которые ему дали поиграть. Он ревностно относится к тому, что играет по 28 минут, а его выпускают на 15.

– Есть ощущение, что в коллективе есть проблемы.

– Проблема в двух игроках, которых подписали на больше чем 10 миллионов, а очков у них меньше, чем у Никиты Задорова. Вот в чем проблема. Речь об и . Это только мое мнение, – сказал Сергей Задоров.

Задоров был бы рад обмену в «Торонто» из «Калгари» (The Athletic)

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