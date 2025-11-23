Бучневич набрал очки впервые за 6 матчей – передача против «Айлендерс». Безголевая серия продлилась до 14 игр

Павел Бучневич прервал серию без очков из 5 матчей.

Форвард «Сент-Луиса » Павел Бучневич прервал серию без очков из 5 матчей, сделав голевую передачу в игре НХЛ с «Айлендерс» (2:1).

Россиянин набрал 8-й (2+6) балл за результативность в текущем сезоне, всего он провел 22 матча. При этом его безголевая серия продлилась до 14 игр.

В матче с «Айлендерс» за 18:52 (0:40 – в большинстве, 1:44 – в меньшинстве) у Бучневича ни одного броска в створ ворот, 2 блок-шота, полезность – «0».