Подколзин забросил 4-ю шайбу в сезоне в матче с «Флоридой». У него 9 очков и «+6» в 24 играх

Василий Подколзин забросил 4-ю шайбу в сезоне в матче с «Флоридой».

Форвард «Эдмонтона » Василий Подколзин отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой» (6:3). Она стала победной в игре.

24-летний россиянин набрал 9 (4+5) очков в 24 матчах в сезоне при полезности «+6». Он прервал серию из 4 встреч без результативных действий.

Сегодня Подколзин (15:50, «+2») реализовал 1 из 2 бросков в створ, применил 2 силовых приема, сделал 1 блок и допустил 1 потерю.