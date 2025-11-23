  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Кросби – 6-й игрок в истории НХЛ с 500+ матчами с 2 или более очками. Рекорд у Гретцки (824), на 2-м месте идет Ягр (540)
20

Кросби – 6-й игрок в истории НХЛ с 500+ матчами с 2 или более очками. Рекорд у Гретцки (824), на 2-м месте идет Ягр (540)

Сидни Кросби – 6-й игрок в истории НХЛ с 500+ матчами с 2 или более очками.

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби забросил шайбу и сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтлом» (2:3 ОТ). 

На счету 38-летнего канадца стало 23 (13+10) очка в 21 игре в текущем сезоне при полезности «минус 3». За карьеру в лиге в рамках регулярок – 1710 (638+1072) баллов в 1373 играх. 

Сегодняшний матч стал для Кросби 500-м, в котором он набрал 2 очка или более.

Форвард «Пингвинс» стал 6-м игроком в истории лиги, достигшим этой отметки. Выше идут Уэйн Гретцки (824), Яромир Ягр (540), Марсель Дионн, Марк Мессье (у обоих – по 513) и Горди Хоу (511). 

При этом быстрее Кросби до 500 матчей с 2+ очками добрались только Гретцки (738 игр) и Дионн (1262). 

Среди действующих игроков лиги 2-е место в списке занимает капитан «Вашингтона» Александр Овечкин (457 матчей с 2+ очками, делит 11-е место в истории с Филом Эспозито). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
logoУэйн Гретцки
logoЯромир Ягр
logoСиэтл
logoПиттсбург
logoНХЛ
logoАлександр Овечкин
logoМарсель Дионн
logoГорди Хоу
logoСидни Кросби
рейтинги
logoФил Эспозито
logoМарк Мессье
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Кросби – 9-й игрок в истории НХЛ, набравший 1700+ очков в рамках регулярок. Только Гретцки, Лемье и Дионн достигли этой отметки быстрее
28 октября, 03:22
Кросби забил 700 голов в НХЛ с учетом плей-офф – 17-й результат в истории. По очкам в этом зачете (1896) он вышел на чистое 7-е место, обогнав Лемье
22 октября, 04:40
Кросби набрал 1895 очков в НХЛ с учетом плей-офф и делит с Лемье 7-е место в истории. До Айзермана – 45 баллов
19 октября, 06:45
Кросби стал рекордсменом «Питтсбурга» по числу первых ассистов (655), обогнав Лемье. В истории НХЛ он на 9-м месте по этому показателю
15 октября, 06:45
Кросби вышел на 9-е место по ассистам в истории НХЛ (1065), обогнав Айзермана. По их числу за один клуб он уступает только Бурку и Гретцки
15 октября, 06:25
Главные новости
НХЛ. «Эдмонтон» играет с «Далласом» в единственном матче дня
17 минут назадLive
Артем Батрак: «СКА стал играть проще. Нет стеночек и забеганий. Команда спокойно ставит «автобус» в средней зоне – 1-3-1 встали и встречают»
вчера, 21:58
Жамнов о победном голе Морозова: «У него хороший бросок. Надеюсь, он так же будет играть до конца сезона. Все ребята рады, что он вернулся и помогает «Спартаку»
вчера, 21:46
Жамнов после 1:0 с «Ак Барсом»: «У ребят есть потенциал, нужно настраиваться на каждую игру и действовать как команда. Сегодня никого не могу упрекнуть, все бились, были единым кулаком»
вчера, 20:54
Ротенберг о школе «Красная Машина-Юниор»: «Готовим будущих звезд, это долгий путь. Дай бог, посмотрим, как наши побеждают Канаду. Тогда мы скажем, что возродили величие сборной СССР»
вчера, 20:35
Жамнов об изменениях в штабе «Спартака»: «Руководство приняло решение, меня поставили в известность. Кваша отвечает за большинство, Перов – за меньшинство и защитников»
вчера, 20:08
Гришин о 6:5 с «Авангардом»: «Вышли очень робко, не верили в себя первые минут 10. Потихоньку переламывали инициативу. Последний гол пришел откуда-то сверху»
вчера, 19:38
Ги Буше о 5:6 от «Нефтехимика»: «Удаления нас подвели. Соперник почувствовал кровь и смог вытащить матч. Невероятная ситуация»
вчера, 19:29
«Сочи» проиграл 3 из 4 последних матчей. Самсонов пропустил 4 шайбы и был заменен в игре с «Ладой»
вчера, 19:17
«Спартак» обыграл «Ак Барс» – 1:0. Загидулин сделал 32 сэйва, Морозов забил 5-й гол в 6 последних играх
вчера, 18:59
Ко всем новостям
Последние новости
Прокатитесь по карьере Ови и выиграйте джерси или шайбу с его автографом
вчера, 22:30Тесты и игры
Карпухин о 0:1 от «Спартака»: «Игра уровня плей-офф, никто не хотел уступать. Тяжелый матч в плане эмоций, мы профессионалы, сделаем выводы»
вчера, 21:31
Коростелев о Георгиеве в «Спартаке»: «Поприветствовали его с распростертыми объятьями. Уверен, ему понадобится время на адаптацию после долгих лет в Северной Америке»
вчера, 21:18
Гришин после 6:5 с «Авангардом»: «Не надо делать из противника небожителей. Все команды по большому счету одинаковые, надо быть уверенным, выходить и играть»
вчера, 21:08
Тренер «Сочи» Михайлов: «Кагарлицкий будет через матчи набирать функционал. Его мастерство, профессионализм сомнению не подлежат. От игры к игре он будет приносить пользу»
вчера, 20:45
Гатиятулин об Арефьеве: «Одно из его сильных качеств – устойчивая психика. Он молодец, хорошо сыграл против «Спартака»
вчера, 20:20
Десятков о 5:3 с «Сочи»: «До 2-й пропущенной шайбы мы показывали неплохой хоккей. Потом уже соперник владел преимуществом, мы же играли по счету»
вчера, 19:59
Тренер «Сочи» Михайлов о замене Самсонова в игре с «Ладой»: «Вопросы к действиям в обороне, конкретно его голов нет. В защите должен быть баланс, не нужно заигрываться в атаке»
вчера, 19:45
Карпухин об уходе Гру из «Трактора»: «Удивлен. В клубе происходят кадровые изменения. Со стороны это выглядит очень тревожно»
вчера, 18:14
Агент Дыняка о новом контракте: «Ак Барс» станет приоритетом при переговорах – клуб многое значит для Никиты, именно в Казани он заиграл в КХЛ»
вчера, 17:33