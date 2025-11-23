Кросби – 6-й игрок в истории НХЛ с 500+ матчами с 2 или более очками. Рекорд у Гретцки (824), на 2-м месте идет Ягр (540)

Сидни Кросби – 6-й игрок в истории НХЛ с 500+ матчами с 2 или более очками.

Капитан «Питтсбурга » Сидни Кросби забросил шайбу и сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтлом » (2:3 ОТ).

На счету 38-летнего канадца стало 23 (13+10) очка в 21 игре в текущем сезоне при полезности «минус 3». За карьеру в лиге в рамках регулярок – 1710 (638+1072) баллов в 1373 играх.

Сегодняшний матч стал для Кросби 500-м, в котором он набрал 2 очка или более.

Форвард «Пингвинс» стал 6-м игроком в истории лиги, достигшим этой отметки. Выше идут Уэйн Гретцки (824), Яромир Ягр (540), Марсель Дионн, Марк Мессье (у обоих – по 513) и Горди Хоу (511).

При этом быстрее Кросби до 500 матчей с 2+ очками добрались только Гретцки (738 игр) и Дионн (1262).

Среди действующих игроков лиги 2-е место в списке занимает капитан «Вашингтона» Александр Овечкин (457 матчей с 2+ очками, делит 11-е место в истории с Филом Эспозито).