Кожевников о Задорове: «Все хорошие спортсмены с характером, без него были бы как желе. Он считает, что должен больше играть, имеет на это право, тренер ему не доверяет»

Александр Кожевников высказался о том, что Никита Задоров запросил обмен.

Сегодня стало известно, что российский защитник « » подал запрос на обмен. Сообщается, что он был бы рад переходу в «Торонто».

«Это его личное дело. Все хорошие спортсмены с характером, без него были бы как желе. У человека есть характер, и он считает, что должен больше играть, имеет на это право, тренер ему не доверяет.

Посмотрим, что будет дальше. В другом месте, возможно, сможет раскрыться по-новому.

Ну, не хочет он ждать смены тренера или чего-то еще. Возможно, он считает, что его должны ждать», – сказал двукратный олимпийский чемпион .