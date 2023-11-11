Кожевников о Задорове: «Все хорошие спортсмены с характером, без него были бы как желе. Он считает, что должен больше играть, имеет на это право, тренер ему не доверяет»

Теги Калгари НХЛ Александр Кожевников Райан Хаска Никита Задоров Матч ТВ Хоккей

Александр Кожевников высказался о том, что Никита Задоров запросил обмен.

Сегодня стало известно, что российский защитник «Калгари» подал запрос на обмен. Сообщается, что он был бы рад переходу в «Торонто».

«Это его личное дело. Все хорошие спортсмены с характером, без него были бы как желе. У человека есть характер, и он считает, что должен больше играть, имеет на это право, тренер ему не доверяет.

Посмотрим, что будет дальше. В другом месте, возможно, сможет раскрыться по-новому.

Ну, не хочет он ждать смены тренера или чего-то еще. Возможно, он считает, что его должны ждать», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

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5 комментариев

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Maxim Shumov
Ларин что-то не то написал сегодня
+3
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+3
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icey_punk
Странный текст, будто не Ларин писал. Может кто-то правда Кожевникову позвонил, а он не в теме оказался
+2
0
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Satyr_Diaz
Сегодня КБ что ли закрыто?
+1
-1
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Деревянная рука
Ларин не просох еще поэтому позвонили самому кожевникову.Он еще не успел налить
0
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Михаил Опякин
Давай в Вегас, не ищи лёгких путей
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