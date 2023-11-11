Отец Задорова об интересе «Торонто»: «Там потолок зарплат перекрыт, есть те, кто получает по 10 млн. Не знаю, кого они смогут отпустить»

Отец Никиты Задорова высказался о возможном переходе защитника в «Торонто».

Сегодня стало известно, что российский защитник «Калгари» подал запрос на обмен. Сообщается, что он был бы рад переходу в «Торонто».

Ранее стало известно, что россиянин через своего агента Дэна Мильштейна попросил у « » обмен, сам представитель игрока написал, что с большой долей вероятности хоккеист покинет состав «Флэймз». Инсайдер Крис Джонстон сообщил, что россиянин был бы рад оказаться в «Торонто».

– Видел новости об интересе « ».

– Тоже видел эти новости, но в «Торонто» потолок зарплат перекрыт, есть те, кто получает по 10 миллионов.

Не знаю, у Задорова там 3,75 миллиона долларов, не знаю, кого они смогут отпустить, кого взять. Это дела агентов, – сказал Сергей Задоров.