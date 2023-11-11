Отец Задорова об интересе «Торонто»: «Там потолок зарплат перекрыт, есть те, кто получает по 10 млн. Не знаю, кого они смогут отпустить»

Теги Торонто Калгари НХЛ Никита Задоров Матч ТВ деньги потолок зарплат Хоккей

Отец Никиты Задорова высказался о возможном переходе защитника в «Торонто».

Сегодня стало известно, что российский защитник «Калгари» подал запрос на обмен. Сообщается, что он был бы рад переходу в «Торонто».

Ранее стало известно, что россиянин через своего агента Дэна Мильштейна попросил у «Калгари» обмен, сам представитель игрока написал, что с большой долей вероятности хоккеист покинет состав «Флэймз». Инсайдер Крис Джонстон сообщил, что россиянин был бы рад оказаться в «Торонто».

– Видел новости об интересе «Торонто».

– Тоже видел эти новости, но в «Торонто» потолок зарплат перекрыт, есть те, кто получает по 10 миллионов.

Не знаю, у Задорова там 3,75 миллиона долларов, не знаю, кого они смогут отпустить, кого взять. Это дела агентов, – сказал Сергей Задоров.

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1 комментарий

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Барин
Новый персонаж на спорце: отец Задорова.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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