Отец Задорова об интересе «Торонто»: «Там потолок зарплат перекрыт, есть те, кто получает по 10 млн. Не знаю, кого они смогут отпустить»
Отец Никиты Задорова высказался о возможном переходе защитника в «Торонто».
Сегодня стало известно, что российский защитник «Калгари» подал запрос на обмен. Сообщается, что он был бы рад переходу в «Торонто».
Ранее стало известно, что россиянин через своего агента Дэна Мильштейна попросил у «Калгари» обмен, сам представитель игрока написал, что с большой долей вероятности хоккеист покинет состав «Флэймз». Инсайдер Крис Джонстон сообщил, что россиянин был бы рад оказаться в «Торонто».
– Видел новости об интересе «Торонто».
– Тоже видел эти новости, но в «Торонто» потолок зарплат перекрыт, есть те, кто получает по 10 миллионов.
Не знаю, у Задорова там 3,75 миллиона долларов, не знаю, кого они смогут отпустить, кого взять. Это дела агентов, – сказал Сергей Задоров.
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