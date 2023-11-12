61-летний хоккеист умер во время матча любительской лиги в Москве

Теги происшествия любительский хоккей Р-Спорт Хоккей

61-летний хоккеист умер во время матча любительской лиги в Москве.

Форвард клуба «Армата» Михаил Янчишин скончался во время матча любительской лиги «Стань хоккейной легендой» (SHL) в Москве. Ему стало плохо во время встречи между «Арматой» и «Фаворитом». Хоккеист упал на лед и позднее скончался.

Янчишину был 61 год. По информации на сайте, у игрока была необходимая медицинская справка до сентября 2024 года и страховка до мая следующего года. В текущем сезоне Янчишин набрал 9 (5+4) очков.

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8 комментариев

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raspisanie77
Сначала прочитал 71 летний
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Сельмаш1930
Жалко человека, умер хоть занимаясь любимым занятием.
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Родион Горбачев
Ответ Ми Ша
Для мужика нормально ушёл
В чем нормальность ухода для мужика?)
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