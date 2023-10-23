Дмитрий Сычев: «Хоккей прекрасен – могу погонять шайбу на любительском уровне, неплохо бегаю на коньках. Надо было заниматься всю жизнь, чтобы уметь что-то»

Дмитрий Сычев поделился впечатлениями от игры в хоккей.

– Насколько важно для вас приезжать на такие события, как форум «Россия – спортивная держава»?

– На таких мероприятиях ты видишь, как развивается спорт в нашей стране. А он всегда объединяет. И в эти непростые времена нужно уделять спорту много внимания. На форуме были представлены все города и различные виды спорта. Идет взаимодействие между субъектами и федерациями в рамках спортивного сотрудничества.

А еще мы увидели новые технологии. Я посмотрел, как в футбол играют роботы. Или вот я попробовал фиджитал-гольф. И понял, что это не моё.

– Но ваше – это хоккей. Играете вы здорово!

– В понедельник я открыл сезон… Думаю, вы мне льстите – играю я не очень хорошо. Скорее даже, очень плохо. Хоккеем надо было заниматься всю жизнь, чтобы в нем что-то уметь. Но на любительском уровне могу погонять шайбу и неплохо бегаю на коньках.

Я до сих пор хочу соревноваться, участвовать в матчах, пробовать что-то новое. В этом смысле мне подходит хоккей, и этот вид спорта объединяет многих моих знакомых, друзей, да и просто людей, которые любят командный дух и борьбу. Хоккей прекрасен! – сказал бывший игрок «Локомотива» и сборной России.

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