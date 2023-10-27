Анисин о Путине: «Он большой любитель хоккея. Спасибо ему, что наш вид спорта стал номером один в России»
Михаил Анисин отреагировал на слова Владимира Путина об отъезде молодежи.
– Как вы относитесь к словам президента Владимира Путина, который призвал бороться с дельцами от хоккея, которые увозят молодых игроков за границу?
– Владимир Владимирович сам большой любитель хоккея. Спасибо ему, что наш вид спорта стал номером один в стране.
Дельцов около хоккея стало действительно много. Я знаю всю кухню изнутри и полностью согласен с Владимиром Владимировичем: с непрофессионалами и околохоккейными дельцами пора заканчивать. А все нюансы расскажу, когда закончу карьеру.
У нас в России созданы все условия, чтобы заниматься хоккеем. В связи с ситуацией, которая сейчас творится в мире, мне бы НХЛ вообще не нужна была. Если за океан уезжать, то состоявшимся игроком.
Фетисов и Ларионов столько лет отдали стране, а потом только отправились за границу. Ковальчук и Овечкин уезжали в юном возрасте, но уже тогда были на голову сильнее остальных, – заявил форвард «Норильска», обладатель Кубка Гагарина Михаил Анисин.
- Скажите, как у вас прошел год.
- Не поверите, замечательно. Урожай зерна хороший - без хлеба не останусь, картошка удалась - опять таки буду не голодный, а еще свинья опоросилась...
- Вы не хотели бы поблагодарить за это президента?
- Да с чего ж? Пахал сам, сеял сам, растил и собирал опять таки сам - в чем тут его заслуга.
- Как так? (жестко) А вы подумайте!
- А, ну ежли подумать, то насчет свиньи не отрицаю, тут всяко могло быть...
Я помню в школе, в позднем совке нам рассказывали про культ личности Сталина.Было совершенно непонятно, как такое в двадцатом веке возможно?Мы все свято верили, что такое никогда больше не повториться…наивные дети мы были
1. Сам Путин является большим любителем дзюдо. Хоккеем он занялся лишь по совету политтехнологов и советников.
2. Никакой хоккей никаким номером один не стал.
Не интерестно.Где он номер один непонятно.
Не знаю ни одного знакомого кто смотрит кхл
А человек сказал,то что есть.
Без "розовых очков"
Тебе наверное не понять
Хотя надеюсь дойдет,когда нибудь.
А также знаю бар и винную карту, добавил Мишаня
И как только мы все жили когда вас не было?! И разве можно жизнь без вас жизнью назвать?!
И вот такое г---- в башке у очень многих и они вокруг нас!