Анисин о Путине: «Он большой любитель хоккея. Спасибо ему, что наш вид спорта стал номером один в России»

Теги Михаил Анисин Вячеслав Фетисов Илья Ковальчук Александр Овечкин НХЛ Игорь Ларионов Владимир Путин КХЛ ВХЛ любительский хоккей ХК Норильск Хоккей

Михаил Анисин отреагировал на слова Владимира Путина об отъезде молодежи.

– Как вы относитесь к словам президента Владимира Путина, который призвал бороться с дельцами от хоккея, которые увозят молодых игроков за границу?

– Владимир Владимирович сам большой любитель хоккея. Спасибо ему, что наш вид спорта стал номером один в стране.

Дельцов около хоккея стало действительно много. Я знаю всю кухню изнутри и полностью согласен с Владимиром Владимировичем: с непрофессионалами и околохоккейными дельцами пора заканчивать. А все нюансы расскажу, когда закончу карьеру.

У нас в России созданы все условия, чтобы заниматься хоккеем. В связи с ситуацией, которая сейчас творится в мире, мне бы НХЛ вообще не нужна была. Если за океан уезжать, то состоявшимся игроком.

Фетисов и Ларионов столько лет отдали стране, а потом только отправились за границу. Ковальчук и Овечкин уезжали в юном возрасте, но уже тогда были на голову сильнее остальных, – заявил форвард «Норильска», обладатель Кубка Гагарина Михаил Анисин.

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72 комментария

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Игорь М.
Даже в этом, казалось бы, очевидном вопросе про спорт №1, они умудряются врать) классика)
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shahmur
Да не стал он никаким номером один!
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ZjzoRe
Журналисты спрашивают у фермера:

- Скажите, как у вас прошел год.
- Не поверите, замечательно. Урожай зерна хороший - без хлеба не останусь, картошка удалась - опять таки буду не голодный, а еще свинья опоросилась...
- Вы не хотели бы поблагодарить за это президента?
- Да с чего ж? Пахал сам, сеял сам, растил и собирал опять таки сам - в чем тут его заслуга.
- Как так? (жестко) А вы подумайте!
- А, ну ежли подумать, то насчет свиньи не отрицаю, тут всяко могло быть...
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Артур Кузьминский
-Владимир Владимирович сам большой любитель войны. Спасибо ему, что этот пережиток прошлого стал номером один в стране.
+43
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Onion
А до хоккея спортом номер один в стране был большой теннис. А между хоккеем и хоккеем был ещё очень краткий период, когда в РФ, подавляя остальные виды, господствовал бадминтон.
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edem_sandlar
Мне кажется, против кого-то частенько силовые приемы использовали
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S Works Tarmac SL7
А что он сделал?За что спасибо?
Я помню в школе, в позднем совке нам рассказывали про культ личности Сталина.Было совершенно непонятно, как такое в двадцатом веке возможно?Мы все свято верили, что такое никогда больше не повториться…наивные дети мы были
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dmitry.shine@gmail.com
Ответ заблокированному пользователю
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Скорее ты , потому что человек сказал объективную вещь и сразу нарисовался персонаж вроде тебя
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слесарь Гавриленко
Ответ Ali
Номер один это художественная гимнастика
настольный теннис. стол в каждой квартире!
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Олег Кузнецов
Ответ Игорь М.
Даже в этом, казалось бы, очевидном вопросе про спорт №1, они умудряются врать) классика)
Пока тут Анисин подхалимством занимается, я пью шампанское, сегодня у меня есть повод, который я долго ждал.
+20
-3
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Ali
Номер один это художественная гимнастика
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Silky Mitts
Да вообще до Путина не было ничего, окромя первичного бульона, из которого он собственноручно сотворил мир.
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Олнг Волков
спортом номер 1 в России давно стала ПОПУлизация)
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Дмитрий Лагута
Неправда.
1. Сам Путин является большим любителем дзюдо. Хоккеем он занялся лишь по совету политтехнологов и советников.
2. Никакой хоккей никаким номером один не стал.
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Nikita
Я вот вообще не смотрю.
Не интерестно.Где он номер один непонятно.
Не знаю ни одного знакомого кто смотрит кхл
+8
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Олег Кузнецов
Ответ JPM
какой?
один чел в небытие ушел, довольно известный в широких кругах., но если напишу имя, комент админ удалит
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m.scaline
спасибо Путину за победу в суперсерии с канадцам
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Nikita
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Вещь это ты.
А человек сказал,то что есть.
Без "розовых очков"
Тебе наверное не понять
Хотя надеюсь дойдет,когда нибудь.
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Nikolay_exp
Я знаю всю кухню изнутри
А также знаю бар и винную карту, добавил Мишаня
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mr.Big
спасибо блеванул.
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Ali
Ответ Onion
А до хоккея спортом номер один в стране был большой теннис. А между хоккеем и хоккеем был ещё очень краткий период, когда в РФ, подавляя остальные виды, господствовал бадминтон.
Четыре года
+5
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Verhovn
Ну вообще-то хоккей был всегда в топе и во все времена. И, заявлять, что Путин сделал этот вид спорта, номер один.... Ну такое себе 😄 Он недалёкий что ли?
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Angelgirl
О Владимир Владимирович! О наш Владимир Владимирович! О если бы не вы, наш Владимир Владимирович! Да как бы мы тогда, наш Владимир Владимирович! Мы же тут получается все бараны, о наш Владимир Владимирович! Раз без вас, о наш Владимир Владимирович, мы тут судя по п-----у из телевизора ни на что не способны! Нет тут у нас больше таких как вы, о наш Владимир Владимирович! И как только вы, о наш Владимир Владимирович перестанете так сиять над нами убогими, о Владимир Владимирович, что же мы будем делать, как же мы будем без вас Владимир Владимирович?!! Ведь вы как солнце видимо! Пока вы есть, есть и россияне!!!
И как только мы все жили когда вас не было?! И разве можно жизнь без вас жизнью назвать?!
И вот такое г---- в башке у очень многих и они вокруг нас!
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JPM
Ответ Олег Кузнецов
один чел в небытие ушел, довольно известный в широких кругах., но если напишу имя, комент админ удалит
да ну? есть люди которые в это верят?))
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Влад Иванов
Ответ m.scaline
спасибо Путину за победу в суперсерии с канадцам
суперсерию канадцам проиграли
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