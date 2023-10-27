Анисин о Путине: «Он большой любитель хоккея. Спасибо ему, что наш вид спорта стал номером один в России»

Михаил Анисин отреагировал на слова Владимира Путина об отъезде молодежи.

– Как вы относитесь к словам президента , который призвал бороться с дельцами от хоккея, которые увозят молодых игроков за границу?

– Владимир Владимирович сам большой любитель хоккея. Спасибо ему, что наш вид спорта стал номером один в стране.

Дельцов около хоккея стало действительно много. Я знаю всю кухню изнутри и полностью согласен с Владимиром Владимировичем: с непрофессионалами и околохоккейными дельцами пора заканчивать. А все нюансы расскажу, когда закончу карьеру.

У нас в России созданы все условия, чтобы заниматься хоккеем. В связи с ситуацией, которая сейчас творится в мире, мне бы вообще не нужна была. Если за океан уезжать, то состоявшимся игроком.

и столько лет отдали стране, а потом только отправились за границу. Ковальчук и уезжали в юном возрасте, но уже тогда были на голову сильнее остальных, – заявил форвард «Норильска», обладатель Кубка Гагарина Михаил Анисин.