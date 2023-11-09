Андрей Кириленко: «Хоккей стал главным видом спорта в России за последние 15 лет. Путин неоднократно выходил на лед, это сыграло огромную роль»
Андрей Кириленко считает, что хоккей стал главным видом спорта в России.
Ранее президент России Владимир Путин одобрил идею объявления 2024 года Годом спорта.
«Здорово, что следующий год будет Годом спорта. В моей работе будет легче, потому что у нас есть много проектов, которые в Год спорта будет легче реализовать.
Крайне важно, что высшее руководство обращает внимание на спорт, потому что это дает ему развитие.
Мне кажется, здесь показателен пример хоккея, у нас в стране его всегда любили, но он никогда не был номером один в стране. За последние 15 лет, на мой взгляд, он стал главным видом спорта в России, президент неоднократно выходил [на лед], и это сыграло огромную роль в привлечении внимания к хоккею, появлению инфраструктуры», – сказал президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко.
Зато как раз благодаря факторам, озвученным Андреем.
Он популярен в моногородах типа Магнитогорска, где ничего другого нет. (И в Казани из крупных).
Во всех миллионниках, кроме Казани, футбол на первом месте по популярности.
А во вторых, причём тут Путин вообще? В хоккее хоть какие-то успехи есть, а в баскетболе что? Ожидаемая многолетняя деградация, из-за того, что школы бывших советских республик(из которых на 50%+ формировалась баскетбольная сборная СССР) заменить не удалось.
Не к баскетбольной сборной СССР же примазаться(там всякие неправильные Сабонисы, Паулаускасы и другие). Вот хоккей да.
Так что Кириленко предлагаю колечко сделать шире и опустить, позвать главного, пусть пару данков сделает, а там ждём своих дончичей