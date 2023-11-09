Андрей Кириленко: «Хоккей стал главным видом спорта в России за последние 15 лет. Путин неоднократно выходил на лед, это сыграло огромную роль»

Андрей Кириленко считает, что хоккей стал главным видом спорта в России.

Ранее президент России Владимир Путин одобрил идею объявления 2024 года Годом спорта.

«Здорово, что следующий год будет Годом спорта. В моей работе будет легче, потому что у нас есть много проектов, которые в Год спорта будет легче реализовать.

Крайне важно, что высшее руководство обращает внимание на спорт, потому что это дает ему развитие.

Мне кажется, здесь показателен пример хоккея, у нас в стране его всегда любили, но он никогда не был номером один в стране. За последние 15 лет, на мой взгляд, он стал главным видом спорта в России, президент неоднократно выходил [на лед], и это сыграло огромную роль в привлечении внимания к хоккею, появлению инфраструктуры», – сказал президент Российской федерации баскетбола .