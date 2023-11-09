Андрей Кириленко: «Хоккей стал главным видом спорта в России за последние 15 лет. Путин неоднократно выходил на лед, это сыграло огромную роль»

Теги РФБ Андрей Кириленко Владимир Путин КХЛ любительский хоккей ТАСС Хоккей

Андрей Кириленко считает, что хоккей стал главным видом спорта в России.

Ранее президент России Владимир Путин одобрил идею объявления 2024 года Годом спорта.

«Здорово, что следующий год будет Годом спорта. В моей работе будет легче, потому что у нас есть много проектов, которые в Год спорта будет легче реализовать.

Крайне важно, что высшее руководство обращает внимание на спорт, потому что это дает ему развитие.

Мне кажется, здесь показателен пример хоккея, у нас в стране его всегда любили, но он никогда не был номером один в стране. За последние 15 лет, на мой взгляд, он стал главным видом спорта в России, президент неоднократно выходил [на лед], и это сыграло огромную роль в привлечении внимания к хоккею, появлению инфраструктуры», – сказал президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко.

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11 комментариев

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Dinamik1
Считал Кириленко адекватным человеком.Самый популярный был и остается футбол.А это называется высший пилотаж подхалимажа.
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Maturmalai
В России главные виды спорта это не хоккей, и не футбол, и даже не дзюдо. А врать и воровать.
Зато как раз благодаря факторам, озвученным Андреем.
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Алексей Пирожков
Эх,жаль ростом не вышел,может и баскетбол был бы популярным.
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Дмитрий9779
Не,футбол главнее и популярнее даже после введения фантика.
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Melnikov1968
Нет никакой связи между популярностью хоккея и тем, что Путин стал выходить на лёд. Вот нет её. Не может человек еле ползающий по площадке играть, роль в популяризации.
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vzi
Да не стал хоккей самым популярным.
Он популярен в моногородах типа Магнитогорска, где ничего другого нет. (И в Казани из крупных).
Во всех миллионниках, кроме Казани, футбол на первом месте по популярности.
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Vladislav Zhalobkevich
Во первых, первый всё-таки футбол.
А во вторых, причём тут Путин вообще? В хоккее хоть какие-то успехи есть, а в баскетболе что? Ожидаемая многолетняя деградация, из-за того, что школы бывших советских республик(из которых на 50%+ формировалась баскетбольная сборная СССР) заменить не удалось.
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Александр Чарлин
Почему не гимнастика, Путин и там отметился)
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Vladislav Zhalobkevich
Ответ Алексей Пирожков
Эх,жаль ростом не вышел,может и баскетбол был бы популярным.
Э, нет. Этот товарищ к успехам примазаться любит, там где успехов нету - его и невидно.
Не к баскетбольной сборной СССР же примазаться(там всякие неправильные Сабонисы, Паулаускасы и другие). Вот хоккей да.
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Football family Gdansk
Ответ Melnikov1968
Нет никакой связи между популярностью хоккея и тем, что Путин стал выходить на лёд. Вот нет её. Не может человек еле ползающий по площадке играть, роль в популяризации.
Может, вспомни Ельцина и теннис, пару раз выполз на корт, а развитие стрельнуло на десятилетия!
Так что Кириленко предлагаю колечко сделать шире и опустить, позвать главного, пусть пару данков сделает, а там ждём своих дончичей
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