Буре о том, что хоккей – спорт номер один в России: «Номер два все-таки. Футбол более массовый, в него проще играть. Ходить и бегать все умеют, взял мяч – и пожалуйста»

Теги ЦСКА ФХР премьер-лига Россия Павел Буре КХЛ любительский футбол любительский хоккей ТАСС Хоккей

Павел Буре не считает хоккей спортом номер один в России.

– Как вам кажется, хоккей в России – спорт номер один?

– Все-таки номер два. Во все времена футбол и хоккей шли особняком, но футбол все же более массовый. В него проще играть.

Все хоккеисты, кстати, достаточно хорошо играют в футбол. Мы во дворе, в ЦСКА, в сборной – всегда играли в футбол.

Ходить все умеют, бегать тоже. Взял мяч – и пожалуйста. А на коньках все-таки посложнее, – сказал бывший игрок сборной России по хоккею, специальный представитель ФХР по международным делам Павел Буре.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

Материалы по теме

101 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ulukbek Kiyazov
Хоккеист адекватно оценивает популярность футбола) Респект.
+118
0
+118
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Hong Kil
Фигурист или лыжник сказали бы, что фигурка и лыжи спорт №1 в России.
+51
-3
+48
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
riverman1980
Ответ bestttttttofthebest
Комментарий удален пользователем
Потому что в хоккей умеют играть меньше 10 стран.
+28
-1
+27
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Russ Ivan
Быть хоккейным болельщиком - это одно, а заниматься самому или ребёнок - это вообще другое. Хоккей - очень дорогое удовольствие, приемлемая клюшка от 10тыс, не говоря про всё остальное...
+16
-1
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
rude.
Ответ ivan555navi
В футбол интереснее и намного, намного проще играть самому, а хоккей интересней смотреть, так как игра динамичнее, более силовая и мужская. Для игры в футбол достаточно одного мяча и четыре портфеля на любой поляне.
Даже и мяч не нужен.
Брали бумагу, обматывали скотчем, вот и "мяч"
Все это тырилось с учительской.
Или брали несколько губок для доски, тоже скрепляли скотчем, и вполне себе "мяч".
Дермантинновый или резиновый мяч был за благо, уже молчу кожанный...
+16
-1
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mechel**
Футбол более зрелищный и красивый, его интереснее смотреть, в первую очередь.
+16
-6
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
G_Batigol
Ответ denimo21
Мой тренер по боксу с пеной у рта доказывал каждую тренировку, что бокс номер 1 в России, что бокс самый массовый и тд. Мол вон сколько олимпийских чемпионов у нас.
Не стал бы с ним спорить )
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ivan555navi
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
В футбол интереснее и намного, намного проще играть самому,
а хоккей интересней смотреть,
так как игра динамичнее, более силовая и мужская.
Для игры в футбол достаточно одного мяча и четыре портфеля на любой поляне.
+14
-6
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
denimo21
Ответ Hong Kil
Фигурист или лыжник сказали бы, что фигурка и лыжи спорт №1 в России.
Мой тренер по боксу с пеной у рта доказывал каждую тренировку, что бокс номер 1 в России, что бокс самый массовый и тд. Мол вон сколько олимпийских чемпионов у нас.
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Nerazzurri-88
Сейчас фанаты фигурки налетят и разберут на атомы этого мужлана.
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Digger86
Ответ rude.
Даже и мяч не нужен. Брали бумагу, обматывали скотчем, вот и "мяч" Все это тырилось с учительской. Или брали несколько губок для доски, тоже скрепляли скотчем, и вполне себе "мяч". Дермантинновый или резиновый мяч был за благо, уже молчу кожанный...
Ещё можно пластиковую заглушку от стула отодрать и пинать её. Ворота - батарея)
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
EmilKB24
Ответ riverman1980
Самое популярное событие в мире это финал чемпионата мира по футболу. Именно потому что это самый зрелищный вид спорт. Даже у игры Зенит-Спартак больше аудитория на тв, чем у игры Россия-Канада на хоккейном ЧМ.
популярный и зрелищный - это абсолютно разные вещи)
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Zenit1dimon
Ответ Russ Ivan
Быть хоккейным болельщиком - это одно, а заниматься самому или ребёнок - это вообще другое. Хоккей - очень дорогое удовольствие, приемлемая клюшка от 10тыс, не говоря про всё остальное...
Сын растёт, выбираю секцию. Подумывал отдать на хоккей, но прикинул во сколько это всё обойдётся- передумал.
Хоккей- ну ооочень дорогое удовольствие!!!
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
pavlikkk
Вот удивительно, что многие считают, что на уровне сборных у нашего хоккея больше достижений, чем у футбола. Если не брать проводящиеся каждый год турниры 2ых-3их составов 6-8 стран, а брать только олимпиады с нхловцами - и сравнить с ЧМ/ЧЕ по футболу, где конкуренции гораздо больше - то футболисты получше выглядят.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Капа Карри
Популярен футбол больше , потому что это дешёвый вид спорта. Чтобы купить минимальную хоккейную амуницию на ребёнка надо тысяч 50 наверное, а может и больше. Плюс ещё аренда льда. Поэтому не все родители могут себе позволить отдать ребёнка на хоккей . Бывали конечно единичные случаи когда тренера очень сильно помогали парням из небогатых семей чем могли , но это скорее исключение из правил, и всем не поможешь...А играть весело и интересно и в то, и в другое :)
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
riverman1980
Ответ EmilKB24
Комментарий скрыт
Самое популярное событие в мире это финал чемпионата мира по футболу. Именно потому что это самый зрелищный вид спорт. Даже у игры Зенит-Спартак больше аудитория на тв, чем у игры Россия-Канада на хоккейном ЧМ.
+10
-6
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
xoms
Ответ riverman1980
Самое популярное событие в мире это финал чемпионата мира по футболу. Именно потому что это самый зрелищный вид спорт. Даже у игры Зенит-Спартак больше аудитория на тв, чем у игры Россия-Канада на хоккейном ЧМ.
Вы не правы, я люблю футбол и болею за Зенит, но даже при такой афиши, выберу Россия - Канада
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
dzenga 1
Брали в парке каштаны и гоняли 3 на 3 на техническом этаже в школе ! Родителей в школу вызывали. Но это было бесполезно ! Любовь к футболу не остановить !
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
bestttttttofthebest
Хоккей и футбол отличные виды спорта)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
riverman1980
Ответ Александр Гончаров
по достижением между футболом и хоккеем последний все таки спорт номер 1 в России.
по такой странной логике спорт номер один в России синхронное плаванье или художественная гимнастика.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ярославец75
И в чем он не прав? Футбол доступнее. Можно играть на любой площадке в любое время года. Кроме мяча собственно ничего не нужно. Для хоккея нужен лед и чаще всего он платный даже зимой, если хочешь играть на более-менее хорошей площадке. Клюшка, обычная деревяшка под 1000р.Коньки б/у от 2000 и то если для ребенка. Про остальную экипировку молчу. Да, если просто покатать, то достаточно коньков и клюшки, но это уже дороже футбольного мяча. Футбол массовей, понятно что он популярней.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
lovkac
Ответ ugmyanswer
Комментарий скрыт
Стесняюсь спросить, а 5-6 места на ЧМ в виде спорта, в который умеют играть в как раз таки в 5-6 странах на планете это не обсер?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Джанлука Нальюка
Ответ Mechel**
Футбол более зрелищный и красивый, его интереснее смотреть, в первую очередь.
Хоккей в живую зрелищнее смотреть, игра более динамичная, голов больше
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
pavlikkk
Ответ ivan555navi
Если нхловцы не едут, то они не едут во все сборные, так что пропорции сохраняются и нужно считать все ОИ и ЧМ. В конце концов, это их проблемы, что они не едут.
Это конечно их проблемы. Но учитывать турниры где не играют лучшие смысла нет. Ну тогда можно учитывать кто кого во дворе обыграл.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Леонид Матросов
Ещё в футболе ниче придумывать не надо, мяч круглый, трава зеленая, ворота квадратные, ну вы поняли о ком я.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий