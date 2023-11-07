Буре о том, что хоккей – спорт номер один в России: «Номер два все-таки. Футбол более массовый, в него проще играть. Ходить и бегать все умеют, взял мяч – и пожалуйста»

Павел Буре не считает хоккей спортом номер один в России.

– Как вам кажется, хоккей в России – спорт номер один?

– Все-таки номер два. Во все времена футбол и хоккей шли особняком, но футбол все же более массовый. В него проще играть.

Все хоккеисты, кстати, достаточно хорошо играют в футбол. Мы во дворе, в , в сборной – всегда играли в футбол.

Ходить все умеют, бегать тоже. Взял мяч – и пожалуйста. А на коньках все-таки посложнее, – сказал бывший игрок сборной России по хоккею, специальный представитель по международным делам Павел Буре.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!