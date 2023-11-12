Капитан «Нефтехимика» Дергачев: «Мы допустили ошибки, за которые такой соперник, как СКА, наказывает»

Теги Нефтехимик СКА КХЛ Александр Дергачев Хоккей

Капитан «Нефтехимика» прокомментировал поражение от СКА (2:4).

«Начали игру мы более-менее, но в концовке первого периода мы допустили ошибки, за которые такой соперник, как СКА, конечно, наказывает. Плюс мы получили удаления. Мы пропустили в меньшинстве. Понятно, что у СКА хорошие мастера, но такие ошибки нам надо исключать.

Потом мы уже бросились в погоню, забили два гола и стало видно, что СКА уже начал заметно нервничать. У нас были моменты, забей мы третью и другая игра была бы. В целом, я думаю, матч был интересным для зрителей», – сказал Александр Дергачев.

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Eugene88
Правильно будет сказать «даже такой соперник»
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий9779
Первый период провалили,факт,дальше временами раскатывали СКА,но многое было упущено.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий