Капитан «Нефтехимика» Дергачев: «Мы допустили ошибки, за которые такой соперник, как СКА, наказывает»

Капитан «Нефтехимика» прокомментировал поражение от СКА (2:4).

«Начали игру мы более-менее, но в концовке первого периода мы допустили ошибки, за которые такой соперник, как , конечно, наказывает. Плюс мы получили удаления. Мы пропустили в меньшинстве. Понятно, что у СКА хорошие мастера, но такие ошибки нам надо исключать.

Потом мы уже бросились в погоню, забили два гола и стало видно, что СКА уже начал заметно нервничать. У нас были моменты, забей мы третью и другая игра была бы. В целом, я думаю, матч был интересным для зрителей», – сказал .