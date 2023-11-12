Капитан «Нефтехимика» Дергачев: «Мы допустили ошибки, за которые такой соперник, как СКА, наказывает»
Капитан «Нефтехимика» прокомментировал поражение от СКА (2:4).
«Начали игру мы более-менее, но в концовке первого периода мы допустили ошибки, за которые такой соперник, как СКА, конечно, наказывает. Плюс мы получили удаления. Мы пропустили в меньшинстве. Понятно, что у СКА хорошие мастера, но такие ошибки нам надо исключать.
Потом мы уже бросились в погоню, забили два гола и стало видно, что СКА уже начал заметно нервничать. У нас были моменты, забей мы третью и другая игра была бы. В целом, я думаю, матч был интересным для зрителей», – сказал Александр Дергачев.
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