Ротенберг про 4:2 с «Нефтехимиком»: «СКА сыграл по заданию – выиграл. Спокойно, уверенно»

Теги Нефтехимик СКА КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг прокомментировал победу СКА над «Нефтехимиком» (4:2).

– Держали ли в голове, что «Нефтехимик» может отыграться?

– Здесь индивидуальные ошибки, необоснованные удаления, неоправданные. Ничего такого не было, спокойно довели до победы. Понимали, что сильный соперник, будет стараться забить. Сыграли по заданию – выиграли. Спокойно, уверенно.

– Что скажете про удаления при счете 4:0?

– Надо улучшить игровую дисциплину. Да, желание, здесь нужен контроль эмоций и думать головой. Будем работать, – сказал главный тренер СКА.

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4 комментария

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Док163
По заданию и по системе.
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Голуби в траве
Теперь слово " Система" Будет за милю обходить))
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Огюст
Колитесь ГЛавтренер - две шайбы пропустили от Нефтяников то же по вашему заданию , как было заложено в системе на игру?
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Wayne Gretzky 99
Лжетренер дает задания. Вот ведь какая загогулина.
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