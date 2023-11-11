Ротенберг про 4:2 с «Нефтехимиком»: «СКА сыграл по заданию – выиграл. Спокойно, уверенно»

Роман Ротенберг прокомментировал победу СКА над «Нефтехимиком» (4:2).

– Держали ли в голове, что « » может отыграться?

– Здесь индивидуальные ошибки, необоснованные удаления, неоправданные. Ничего такого не было, спокойно довели до победы. Понимали, что сильный соперник, будет стараться забить. Сыграли по заданию – выиграли. Спокойно, уверенно.

– Что скажете про удаления при счете 4:0?

– Надо улучшить игровую дисциплину. Да, желание, здесь нужен контроль эмоций и думать головой. Будем работать, – сказал главный тренер .