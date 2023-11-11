Олег Леонтьев: «Не надо строить иллюзий о выравнивании КХЛ, если бюджеты отличаются в разы»

Олег Леонтьев не видит оснований для разговоров о выравнивании Фонбет Чемпионата КХЛ.

В субботу «Нефтехимик» уступил СКА (2:4).

– Подравнялась ли лига?

– Количество легионеров уменьшилось, наверное, где-то выравнивается, дается больше шансов молодым, и так далее. Но все равно, если бюджеты команд отличаются в разы, ни о каком выравнивании лиги речи не идет.

Надо объективно смотреть правде глаза, а не строить иллюзии, что есть какое-то выравнивание. Есть подтягивание команд, но... Бьемся изо всех сил, – сказал главный тренер «Нефтехимика».