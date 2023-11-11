Олег Леонтьев: «Не надо строить иллюзий о выравнивании КХЛ, если бюджеты отличаются в разы»

Теги Нефтехимик СКА КХЛ Олег Леонтьев Хоккей

Олег Леонтьев не видит оснований для разговоров о выравнивании Фонбет Чемпионата КХЛ.

В субботу «Нефтехимик» уступил СКА (2:4).

– Подравнялась ли лига?

– Количество легионеров уменьшилось, наверное, где-то выравнивается, дается больше шансов молодым, и так далее. Но все равно, если бюджеты команд отличаются в разы, ни о каком выравнивании лиги речи не идет.

Надо объективно смотреть правде глаза, а не строить иллюзии, что есть какое-то выравнивание. Есть подтягивание команд, но... Бьемся изо всех сил, – сказал главный тренер «Нефтехимика».

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4 комментария

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Machine Head
Так оно и есть . Еще и команды обирают тройками , забирают лидеров , а потом говорят «ребята выполнили установку на 100%» . Один сплошной цинизм.
+8
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+8
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HK Traktor
Иллюзий никто и не строит. Но если вообще ничего не делать, ничего и не изменится. А сейчас ситуация в этом плане получше, чем лет 5-7 назад. Просто все стали победнее)).
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0
+4
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Артём Кочешев
до идеала пока далеко, слишком мало фармов у СКА
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pizzatcarizza
Посмотрел на Сибирь без легионер. Зрелище удручающее
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