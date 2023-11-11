Леонтьев про 2:4 против СКА: «Нефтехимик» достойно сыграл. Могли вытащить, но не получилось»

Олег Леонтьев прокомментировал поражение «Нефтехимика» от СКА (2:4).

«Имели шанс зацепиться за матч, когда в третьем периоде две шайбы проигрывали. Забей в большинстве или когда Соколов или Хохлов могли забить, может, тогда бы вытащили игру. Неплохо играли до 15-й минуты, потом пропустили два быстрых гола.

На каждую смену надо выходить как на решающую, как бы ни складывалась игра, надо играть в каждом эпизоде. А вот так пропускать два, а тем более три быстрых гола на выезде с любым соперником, потом тяжело вытащить игру. Парни молодцы, сражались до конца, вытаскивали из себя силы. Достойно сыграли. Могли вытащить, но не получилось.

Не было мыслей поменять Долганова, потому что его вины в пропущенных шайбах не было. Почему игра преобразилась после 0:4? Мы же приехали не сдаваться и складывать оружие. В любом случае играли бы до конца. Всегда можно перевернуть, склонить в свою сторону, поэтому сражались», – сказал тренер « ».