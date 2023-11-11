Леонтьев про 2:4 против СКА: «Нефтехимик» достойно сыграл. Могли вытащить, но не получилось»

Теги Нефтехимик СКА КХЛ Владислав Леонтьев Филипп Долганов Хоккей

Олег Леонтьев прокомментировал поражение «Нефтехимика» от СКА (2:4).

«Имели шанс зацепиться за матч, когда в третьем периоде две шайбы проигрывали. Забей в большинстве или когда Соколов или Хохлов могли забить, может, тогда бы вытащили игру. Неплохо играли до 15-й минуты, потом пропустили два быстрых гола.

На каждую смену надо выходить как на решающую, как бы ни складывалась игра, надо играть в каждом эпизоде. А вот так пропускать два, а тем более три быстрых гола на выезде с любым соперником, потом тяжело вытащить игру. Парни молодцы, сражались до конца, вытаскивали из себя силы. Достойно сыграли. Могли вытащить, но не получилось.

Не было мыслей поменять Долганова, потому что его вины в пропущенных шайбах не было. Почему игра преобразилась после 0:4? Мы же приехали не сдаваться и складывать оружие. В любом случае играли бы до конца. Всегда можно перевернуть, склонить в свою сторону, поэтому сражались», – сказал тренер «Нефтехимика».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий