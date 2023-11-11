Губернатор Самарской области поздравил «Ладу» с победой над «Спартаком»: «Парни доказали, что у них есть не только мастерство, но и несгибаемый характер»

Губернатор Самарской области поздравил «Ладу» с победой над «Спартаком» (4:3 Б).

«Поздравляю болельщиков «Лады» с очередной блестящей победой нашей команды! Парни еще раз доказали, что у них есть не только мастерство, но и несгибаемый характер, воля к победе. Уступая в счете, не сдавались, не опускали руки, бились с запредельной самоотдачей.

Об этом сказал и главному тренеру Олегу Владимировичу Браташу, когда позвонил ему после матча, чтобы поздравить и поблагодарить за игру тренерский штаб, всю команду.

Безусловно, помогла «Ладе» сегодня выиграть в этом непростом матче и мощнейшая поддержка полных трибун. С победой, « »! С победой, Тольятти!» – сказал Дмитрий Азаров.