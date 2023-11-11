Жамнов о том, была ли у «Спартака» тренерская установка не бросать в овертайме: «Ну у вас и вопросы, конечно. Нет, просто ребята искали момент для броска»

Алексей Жамнов оценил действия «Спартака» в овертайме против «Лады» (3:4 Б).

– Была ли тренерская просьба не бросать в овертайме?

– Ну у вас и вопросы, конечно (смеется). Нет, просто ребята искали момент для броска. Голдобин выезжал, но не дали бросить. У Савикова был момент хороший. Но бросков не было, поэтому не было голов.

Нужно было забивать garbage (мусорные) голы, – сказал главный тренер «Спартака».