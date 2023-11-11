Жамнов про 3:4 с «Ладой»: «Спартак» совершил ошибки, которые не должен был совершать, поэтому проиграли»

Теги Лада Спартак Алексей Жамнов КХЛ Хоккей

Алексей Жамнов прокомментировал поражение «Спартака» от «Лады» (3:4 Б).

«Ожидали, что «Лада» в домашней игре начнет с давления. Чуть-чуть перестроились потом. Они показали все, что мы ожидали.

Много удалений? Это игровая дисциплина, иногда эмоции перехлестывают. Третий гол? Это ошибки, наша внутренняя кухня. От этого никуда не деться. Хочется ошибаться как можно меньше.

Было много брака во втором периоде, не было нацеленности в концовке, лишний пас присутствовал. Иногда переигрывали, за счет лишнего паса атака уходила. Не сказал бы, что это относится к овертайму. Играли в меньшинстве, потом контролировали ситуацию. Играли до конца.

Тяжело играть с командами, которые играют в открытый хоккей. Но стили у нас совсем разные. Мы совершили ошибки, которые не должны были, поэтому проиграли матч. Соперники использовали наши ошибки, а мы их нет», – сказал тренер «Спартака».

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2 комментария

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Сергей
Команда Спартак учтет свои ошибки, поработать надо над булитами.
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IVAN-67
Про то что в серии буллитов не забили ни единого почему то тишина.
0
0
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