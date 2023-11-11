Шумаков о 300-м очке в КХЛ: «Стараюсь не думать об этом. Главное – приносить пользу команде»

Теги Лада КХЛ Сергей Шумаков Хоккей

Сергей Шумаков прокомментировал 300-е набранное очко в КХЛ.

Форвард «Лады» забил гол в большинстве в матче Фонбет Чемпионата КХЛ против «Спартака» (2:2, 3-й период), продлив свою результативную серию до 5 игр. Теперь на счету Сергея Шумакова 300 (146+154) очков в 555 играх лиги включая плей-офф.

– Последние матчи вы регулярно набираете очки, а сегодняшний гол принес вам трехсотое очко в КХЛ. Как оцените эти события?

– Если честно, стараюсь не думать об этом. Если появляется какой-то момент, то стараюсь выжать из него максимум. Самое главное – это приносить пользу команде, все просто, – сказал Шумаков.

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