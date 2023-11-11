Браташ о победе над «Спартаком»: «Хорошо, что соперники воспользовались только двумя подарками. Потом сыграли надежнее и нашли путь к победе. Не без везения»

Олег Браташ оценил победу «Лады» над «Спартаком» (4:3).

«Победа пришла к нам издалека, мы очень рады, что нашли к ней путь. Хотя в первых двух периодах сделали очень много подарков соперникам, не знаю, с чем это связано, потому что ни в коем случае не было недонастроя, настрой был запредельным, может быть, он даже помешал сыграть более рационально.

Хорошо, что соперники воспользовались только двумя подарками, не больше. Потом сыграли более надежно и смогли найти путь к победе. Как всегда, не без везения, повезло, конечно, как обычно. Но все равно мы очень рады.

У нас была установка играть активно весь матч, просто не всегда получалось. Поначалу вышло, но потом пошли вот эти подарки непонятные для соперников, которые смазали нам игру.

Мы хватали ненужные удаления, особенно в начале, я их тоже отношу к подаркам, но «Спартак» затем вернул их, можно сказать, и мы воспользовались: два гола в большинстве вернули нас в игру.

В овертайме играли на удержание ударной тройки «Спартака», не было активного прессинга? Чтобы атаковать, надо, как минимум, отобрать шайбу у соперников, у нас этого не получалось сделать, а потом уже на активную игру сил не было.

Они нас волтузили минуты три, наверное, и у ребят просто кончились силы. Убежали же «два в один» даже из этой ситуации, но из последних сил не было возможности ее завершить.

Не считаю, что буллиты – это лотерея в полном смысле этого слова. Очень большую роль играет мастерство вратаря и умение полевого игрока. На моей практике, особенно на молодежном уровне, было много таких случаев, когда хоккеист не такой уж сильный, но буллиты умеет исполнять, забивает чуть ли не 100%, иной раз специально раздевал таких 13-м нападающим», – сказал главный тренер «Лады».