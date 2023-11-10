Жамнов, Кудашов, Разин и Кравец – тренеры команд Матча звезд КХЛ

Теги Авангард Металлург Мг Спартак Алексей Кудашов Алексей Жамнов КХЛ Матч звезд КХЛ Андрей Разин Михаил Кравец Динамо Хоккей

КХЛ представила главных тренеров команд Матча звезд КХЛ.

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов возглавит команду дивизиона Боброва, а тренирующий московское «Динамо» Алексей Кудашов – команду дивизиона Тарасова.

Андрей Разин («Металлург») будет главным тренером команды дивизиона Харламова, а Михаил Кравец («Авангард») примет команду дивизиона Чернышева.

Фонбет Матч звезд КХЛ пройдет на «СКА-Арене» 9 и 10 декабря.

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23 комментария

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Tolkov
А тренером этих тренеров будет Ротенберг. Новая Система.
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Machine Head
Ответ ivan555navi
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Надо сказать, что он сам себя закопал в глазах любителей хоккея своей болтовней. Говорил бы поменьше и делал побольше - был бы совсем другой результат. Безудержное хвастовство , вечная болтовня про какую-то систему , всех победим и прочее ла ла, что народ уже просто стебется . Да и больше нет в хоккее таких людей , которые бы столько говорили. В основном все говорят коротко без пафоса. Спичрайтеры Ротенберга это полное дно. Как раз это их прямая вина. Высоко профессиональные сделали бы так , что люди на руках носили бы. А так все наоборот. Кстати , зачем ты сюда русофобию прописал ? Она здесь совсем ни при чем.
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Machine Head
Вы что ?!!! Почему Романа Борисовича не включили в тренерский штаб?
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Machine Head
Ответ ivan555navi
Никогда РР не хвастался своими достижениями. Говорит он на пресс-конференциях по обязанности и это ответы на вопросы. А манера говорить у всех разная - сравни Браташа и Разина, к примеру. Тренеры не ораторы, с них спрос идёт по другим критериям.
Ваня , кончай гнать пургу. Всегда в его словах все в превосходной степени было. Суперсерия с казахами и беларусами сродни суперсерии 1972 года . Победа над кем-то в регулярке - это прорыв блокады . Ну ты что Ваня . Все есть в интернете . Он столько всего наговорил , что можно уже сборник цитат выпускать. А журналисты зная красноречие Ротенберга задают заготовленные вопросы , чтобы свой материал подать красочнее. Это тоже часть их работы.
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Doronya
😱 У него же шрам на всю жизнь будет
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Алексей Тарлыков
Ответ cv4j7fq4ks
Какой Кравец где Козлов.Какой Кудашов где Ларионов
Козлов ничем не лучше и никак не выделяется. Результат сопоставимый.Тут 51/49. Кравец поразговорчивее, медийнее Козлова для матча звёзд
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Machine Head
Ответ ivan555navi
Ты путаешь личное восхваление, с хвалебными словами в адрес команды, турнира и т.д. К примеру, если глава любого государства говорит о стране в превосходной степени, то это же не есть личное восхваление.
Восхваление команды под его руководством , ты забыл добавить.
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Дарья Виноградова
А где Ларионов?
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Йети
Где Браташ?
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Тренерские конспекты Бормана
Ответ Tolkov
А тренером этих тренеров будет Ротенберг. Новая Система.
Тренер по системе в обеих командах Йозе Марино
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cv4j7fq4ks
Ответ Йети
Где Браташ?
С какого перепуга ему тут быть
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Фёдор Кузнецов
Ответ cv4j7fq4ks
Какой Кравец где Козлов.Какой Кудашов где Ларионов
На матч звёзд едет тройка Спартака, логично поставить и тренера Спартака
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Alexey Catalonsky
Ответ Machine Head
Надо сказать, что он сам себя закопал в глазах любителей хоккея своей болтовней. Говорил бы поменьше и делал побольше - был бы совсем другой результат. Безудержное хвастовство , вечная болтовня про какую-то систему , всех победим и прочее ла ла, что народ уже просто стебется . Да и больше нет в хоккее таких людей , которые бы столько говорили. В основном все говорят коротко без пафоса. Спичрайтеры Ротенберга это полное дно. Как раз это их прямая вина. Высоко профессиональные сделали бы так , что люди на руках носили бы. А так все наоборот. Кстати , зачем ты сюда русофобию прописал ? Она здесь совсем ни при чем.
Очень точно всё расписали, подписываюсь под каждым Вашим словом. На счет РР он действительно уже не смешит, а вызывает чувство отвращения.
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ivan555navi
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Ответ Machine Head
Восхваление команды под его руководством , ты забыл добавить.
А что же, он должен оскорблять свою команду?
Такое ни один тренер не делает.
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ivan555navi
Ответ Machine Head
Вы что ?!!! Почему Романа Борисовича не включили в тренерский штаб?
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Tolkov
Ответ Doronya
😱 У него же шрам на всю жизнь будет
У клуба из северной столицы тоже след от шрама не скоро сойдёт. Как бы не на всю жизнь. Ещё пару месяцев и добить может.
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cv4j7fq4ks
Могу сказать что КХЛ вообще пофиг на Салават Юлаев один игрок.Даже
адмирал который на последнем месте 2 игрока.
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shulimov82
Хороший состав, бодрый. Одобряю
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ILO. 28 april
Ротенберг будет тренером команд финалистов
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Габорик
РБР будет главным тренером Матча звёзд КХЛ :)

Удивительно, что для вертикали Матча звезд никого не взяли :)
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