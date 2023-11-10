Жамнов, Кудашов, Разин и Кравец – тренеры команд Матча звезд КХЛ
КХЛ представила главных тренеров команд Матча звезд КХЛ.
Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов возглавит команду дивизиона Боброва, а тренирующий московское «Динамо» Алексей Кудашов – команду дивизиона Тарасова.
Андрей Разин («Металлург») будет главным тренером команды дивизиона Харламова, а Михаил Кравец («Авангард») примет команду дивизиона Чернышева.
Фонбет Матч звезд КХЛ пройдет на «СКА-Арене» 9 и 10 декабря.
Такое ни один тренер не делает.
адмирал который на последнем месте 2 игрока.
Удивительно, что для вертикали Матча звезд никого не взяли :)