Плющев о судействе: «Нелепость с 1000-м матчем Каблукова показывает перенапряжение в судейском корпусе. Арбитров замордовали постоянными изменениями в правилах»

Владимир Плющев поделился мнением о судействе в КХЛ.

– Месяц назад вы жестко критиковали судей в КХЛ. С тех пор что-то изменилось?

– Во-первых, критиковал не столько судей, сколько ту систему управления, которая сложилась в корпусе.

Во-вторых, ничего не изменилось: помарки и даже ошибки – практически в каждом матче. Много скандалов, даже обсуждать их не хочется, надоело!

– Резонанс вызвал малый штраф московского « » от двух Денисов – Бондаря и Наумова, которым эти арбитры в матче с «Сочи» наказали команду за празднование гола ветерана Каблукова в его тысячной игре в лиге. Что скажете хотя бы по этому эпизоду?

– Хорошо, остановимся на нем.

На мой взгляд, нелепость с тысячным матчем Каблукова – символичная. Она показывает то перенапряжение, которое, к сожалению, существует в судейском корпусе. Арбитров просто замордовали постоянными изменениями в правилах, многие – абсурдные, до которых могут додуматься только непрофессионалы.

Тут отличный пример – с голом все того же « » в ворота « », который был забит после свистка и в соответствии с одной из нелепых поправок засчитан.

Из-за этого перенапряжения арбитры в эпизоде с голом не разобрались. Поступили по букве закона – и совсем забыли про его дух. И про всю ту составляющую, которая есть вокруг хоккея. Ведь такие юбилеи – товар штучный, в том числе арбитрам нужно к нему заранее готовиться.

В свое время, когда работал в судейском корпусе, перед какими-то знаковыми матчами мы специально встречались с арбитрами, которым предстояло их судить, обсуждали нюансы, готовились...

Но, повторюсь, в нынешней судейской атмосфере это неудивительно – мы обречены на такие нелепости, – сказал заслуженный тренер России, экс-главный арбитр Фонбет Чемпионата КХЛ Владимир Плющев.