Юдин о СКА: «Начались медиаатаки. Команда много лет не опускается ниже финала конференции, но хоккей у прессы на 125-м месте. Ищут скандалы, горячие темы»

Александр Юдин высказался о медиаатаках против СКА.

СКА в четверг обыграл «Трактор» (4:3 ОТ) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. В первом периоде игры на фанатском секторе петербургского клуба на несколько минут был развернут баннер с надписью «Система не работает». СКА занимает восьмое место в таблице Западной конференции.

После матча тренер , отвечая на вопрос, работает ли система СКА, заявил: «Провокационный вопрос? Какая система? О чем вы говорите? Не буду комментировать спекуляции, какие-то сплетни». Он также рассказал о провокациях против СКА.

«Слишком много странных совпадений вокруг СКА. Как только команда начала набирать обороты, показала классный хоккей против сильных соперников – «Спартака» и «Трактора», начались какие-то медиаатаки.

В день игры с челябинцами почти одновременно в прессу вбросили летнее видео с , потом в одном крупном телеграм-канале «внезапно» вспомнили совсем уж древнюю историю с избиением доктора Козлова. И как венец всего – провокации на пресс-конференции.

Выглядит как заранее спланированная акция, направленная против команды. Можно еще вспомнить, как армейцев судили в матче против « » – такой односторонней работы арбитров я не видел с 90-х.

Кстати, некоторым питерским журналистам я хочу напомнить те времена. Тогда СКА не был в числе лидеров нашего хоккея, на наши матчи ходили журналисты-энтузиасты и говорили прежде всего об игре, их интересовал хоккей. Сейчас команда уже много лет не опускается ниже финала конференции, но хоккей у прессы на 125-м месте. Ищут какие-то скандалы, горячие темы.

Все ради просмотров, лайков и хайпа, как сейчас модно говорить. Вот один такой любитель дешевого хайпа и решил набрать популярности для своего телеграм-канала. Пусть каждый занимается своим делом – журналисты разбирают игру, болельщики поддерживают, игроки выходят на лед, тренеры тренируют», – сказал бывший хоккеист СКА Александр Юдин.

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