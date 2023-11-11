Юдин о СКА: «Начались медиаатаки. Команда много лет не опускается ниже финала конференции, но хоккей у прессы на 125-м месте. Ищут скандалы, горячие темы»

Теги СКА Спартак болельщики судьи Александр Юдин КХЛ Алекс Гальченюк Роман Ротенберг Чемпионат.com Хоккей

Александр Юдин высказался о медиаатаках против СКА.

СКА в четверг обыграл «Трактор» (4:3 ОТ) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. В первом периоде игры на фанатском секторе петербургского клуба на несколько минут был развернут баннер с надписью «Система не работает». СКА занимает восьмое место в таблице Западной конференции.

После матча тренер Роман Ротенберг, отвечая на вопрос, работает ли система СКА, заявил: «Провокационный вопрос? Какая система? О чем вы говорите? Не буду комментировать спекуляции, какие-то сплетни». Он также рассказал о провокациях против СКА.

«Слишком много странных совпадений вокруг СКА. Как только команда начала набирать обороты, показала классный хоккей против сильных соперников – «Спартака» и «Трактора», начались какие-то медиаатаки.

В день игры с челябинцами почти одновременно в прессу вбросили летнее видео с Алексом Гальченюком, потом в одном крупном телеграм-канале «внезапно» вспомнили совсем уж древнюю историю с избиением доктора Козлова. И как венец всего – провокации на пресс-конференции.

Выглядит как заранее спланированная акция, направленная против команды. Можно еще вспомнить, как армейцев судили в матче против «Спартака» – такой односторонней работы арбитров я не видел с 90-х.

Кстати, некоторым питерским журналистам я хочу напомнить те времена. Тогда СКА не был в числе лидеров нашего хоккея, на наши матчи ходили журналисты-энтузиасты и говорили прежде всего об игре, их интересовал хоккей. Сейчас команда уже много лет не опускается ниже финала конференции, но хоккей у прессы на 125-м месте. Ищут какие-то скандалы, горячие темы.

Все ради просмотров, лайков и хайпа, как сейчас модно говорить. Вот один такой любитель дешевого хайпа и решил набрать популярности для своего телеграм-канала. Пусть каждый занимается своим делом – журналисты разбирают игру, болельщики поддерживают, игроки выходят на лед, тренеры тренируют», – сказал бывший хоккеист СКА Александр Юдин.

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12 комментариев

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Экстерминатус
Бгг, как все принялись по команде обвинять кого-то в "атаках" на бедный ска, обеляя одного человека, отвечающего за результат.
Ромашка откровенно поплыла под давлением, которые испытывают все без исключения тренеры, если нет результата и игры.
Тут, конечно, 800 просмотренных матчей и даже огромный финансовый и админресурс не помогут. Надо иметь хоть какие-то таланты, но природа наградила только богатым папиком
+7
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+7
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Б81
Ответ Экстерминатус
Бгг, как все принялись по команде обвинять кого-то в "атаках" на бедный ска, обеляя одного человека, отвечающего за результат. Ромашка откровенно поплыла под давлением, которые испытывают все без исключения тренеры, если нет результата и игры. Тут, конечно, 800 просмотренных матчей и даже огромный финансовый и админресурс не помогут. Надо иметь хоть какие-то таланты, но природа наградила только богатым папиком
Думаю уже 900 осилил)))), растет « специалист»
+3
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Ковид 07.10.52
Все медиа пространство под контролем типов из одного городка откуда и этот несчастный клуб, т.е. получается они сами себя есть стали....
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Jenqa123
Казалось бы, что может переплюнуть всероссийский заговор против футбольного Спартака? А это всемирный заговор против СКА. Клятая Америка вбрасывает видео в день матча с Трактором, чтобы информационно атаковать клуб. Ну это просто прекрасно!
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Wayne Gretzky 99
Атака на лжетренера.
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Melnikov1968
Да хватит всякую чушь придумывать. Ротенберг сам в телеге регулярно что-то постит. Публика реагирует, вот и вся атака. А если Гальченюк неадекватный человек, то это в большей степени его трудности, а уже далее проблемы СКА. Когда возникали ситуации у Панарина и Ничушкина, клубы отстранили их от игр, вот и все.
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S 14
Кому нужны нападки на СКА? Всем нравится он нынешний
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Б81
С такими то возможностями!!!
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Anti S
Братва с района Ротенбергов подтягивается...
Разучивают новые кричалки
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антон смирнов
К "самолетным ногам" добавились "медиа атаки"...
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IVAN-67
Враги, кругом враги. Масоны и праклятая НАТА плетут коварный заговор против главного финского мажорика((( Заёрзал кучерявый.
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Vatokatya
РБ проконсультировался с другом отца и понял, что во всем, конечно же, виноваты журналисты. Осталось только признать их иноагентами, ну и еще пару игроков прикупить, и все, вперед в плей-офф
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