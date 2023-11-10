Жамнов о 4:1 с «Нефтехимиком»: «Во 2-м периоде потеряли концентрацию, появилась вальяжность. В 3-м – играли по заданию»

Теги Нефтехимик Спартак Алексей Жамнов КХЛ Хоккей

Алексей Жамнов оценил победу над «Нефтехимиком» (4:1).

«Во втором периоде потеряли концентрацию, появилась вальяжность, было много моментов у соперника. В перерыве поговорили и в третьем периоде играли по заданию.

У Максима Цыплакова микротравма, оставили в Москве, чтобы ее залечили.

Могли сыграть на ноль, но не сыграли, учтем на будущее», – сказал главный тренер «Спартака».

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