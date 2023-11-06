Буре о словах Путина про отъезд игроков: «Президент так же сказал, что у нас свободный мир, каждый решает сам, где хочет работать»

Теги Сборная России по хоккею с шайбой НХЛ Павел Буре Владимир Путин АХЛ КХЛ Политика Чемпионат.com Хоккей

Павел Буре отметил слова Владимира Путина о праве свободно выбирать место работы.

Бывший нападающий ЦСКА, «Ванкувера», «Флориды» и «Рейнджерс» ответил на вопросы на тему отъезда хоккеистов из России.

– Ваше отношение к отъезду игроков? Кто-то говорит, что действительно есть проблема, уезжают много. Кто-то, наоборот, говорит, что в процентном отношении не особо много – 1-2-3-4-10, а все остальные остаются. Вы считаете, есть такая проблема отъезда, что таланты покидают безвозвратно нашу хоккейную страну?

– Таланты покидают… Не совсем понимаю.

– Ну, подняли вопрос о том, что действительно есть проблема. Владимир Путин сказал, что уезжают. И тут же начали сильно обсуждать, действительно ли, сколько уезжают. Считаете ли вы, что действительно есть такая проблема, что страна готовит, а они в какой-то момент берут и уезжают?

– Такая проблема была всегда. Еще в советское время. Мол, мы тебя подготовили, а ты уезжаешь. То есть мы в тебя вкладываем и финансы, и старания. Потому что тебя же растят, а ты потом уезжаешь.

Но так же президент сказал, что у нас свободный мир, каждый решает сам, где он хочет работать. Но должно быть определенное правило или компенсация какая-нибудь – за то, что тебя воспитали.

Например, когда я уехал, у меня компенсация была 200 тысяч долларов. Это 30 лет назад клуб дал, и 50 тысяч я своих личных дал денег. Для меня это тоже было нормально, что это компенсация. Поэтому я считаю, должна быть какая-то компенсация, – сказал Буре.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил: «Надо понять, что делать с дельцами от хоккея, которые ребятишек тащат за границу. Ущерб нам наносится. Прошу ФХР и Минспорт вернуться к вопросу».

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7 комментариев

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Антон Некрасов
ага особенно жить внутри нашей страны так свободно обычным гражданам , всё и за всё дерут с обычного класса ..цены на все поднимают в настоящий момент , а увеличение того же МРОТ произойдет в следующем году и вы живите свободно и хорошо в нашей "великой" стране ... ненавижу вас правители
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R Kukhov
Будет ли компенсация от тех кто не стал проф хоккеистом, деньги то потрачены?
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Биомеханоид
Следующая новость -"Буре передумал отказываться от американского гражданства"
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атом
Ну, понеслось...
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Vadoniy
Я так и не пойму, детям в хоккей идти - это дорого или бесплатно??? Если вот ребёнок занимался в частной школе, выпустился и поехал в североамериканскую юниорку, какая тут компенсация?
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