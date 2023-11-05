Буре о словах Путина про отъезд молодежи: «Меня не забирали дельцы. Я уезжал не в 15-16 лет, был сложившимся игроком. И ЦСКА за меня заплатили компенсацию»

Теги ЦСКА Ванкувер НХЛ Павел Буре Владимир Путин сборная СССР КХЛ игровая форма Политика детский хоккей Матч ТВ деньги Хоккей

Павел Буре высказался о словах Владимира Путина об отъезде молодежи.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил: «Надо понять, что делать с дельцами от хоккея, которые ребятишек тащат за границу. Ущерб нам наносится. Прошу ФХР и Минспорт вернуться к вопросу».

– Как вы оцените слова Владимира Путина на спортивном форуме в Перми о том, что «дельцы от хоккея» увозят молодых игроков из России? Как с этим бороться?

– Проблемы есть везде. Президент озвучил такую тему, люди среагировали. Значит, будем работать в этом направлении.

– Когда вы в 1991 году уезжали в «Ванкувер», вас «вывез делец» или вы сознательно решили строить карьеру в НХЛ?

– Когда я уезжал, мне было 20 лет. Я уже в 16 лет на профессиональном уровне начал играть за ЦСКА, а через два сезона меня привлекли в сборную СССР. Уже стал заслуженным мастером спорта, несколько лет выступлений на международном уровне, пробился в первую пятерку в сборной.

Уезжал в НХЛ, уже имея определенный опыт, меня нельзя было назвать ребенком. Я уже везде был и все видел. Мне было сложно запудрить голову.

Просто я делал следующий шаг. Потому что многие ребята, с кем я играл, уже уехали в Америку. И если я получал награду лучшего нападающего на молодежном чемпионате мира, то превосходил в том числе парней, кто выступал год-два в НХЛ. Я знал, что могу приехать в «Ванкувер» и спокойно там заиграть. Я с ними вырос, забивал больше них. Если они могли зажигать в НХЛ, то почему не мог я?

Мне было интересно попробовать себя в той лиге, сделать новый шаг в карьере. Я уезжал не в 15-16 лет, меня не забирали дельцы. Я был сложившимся игроком. И за меня заплатили компенсацию ЦСКА: «Ванкувер» дал 200 тысяч долларов, я из своего кармана добавил 50 тысяч. Это было 30 лет назад, а сейчас умножьте на десять. По сегодняшним деньгам, за меня отдали 2,5 млн долларов.

Нам удалось договориться. И я сам хотел использовать возможность, чтобы отблагодарить ЦСКА, где я вырос, где мне давали хоккейную форму. Кстати, потом я в армейский клуб привез 200-300 комплектов формы. Каждый год что-то старался передавать.

И я видел, с какими глазами ребята в 90-х, когда ничего нет, смотрели на эту новую форму – и они занимались хоккеем. Мне самому в детстве доставались старые краги от мастеров, где уже были стерты ладошки. И я был на седьмом небе от счастья. А тут целый комплект формы! Мне кажется, это было хорошее дело, – сказал бывший хоккеист «Ванкувера», «Флориды» и «Рейнджерс» Павел Буре.

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12 комментариев

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Ддд Ддд
Да правильно, есть возможность надо ехать, не получится можно вернуться. Хоккеисты вообще молодцы, едут, не получилось возвращаются, некоторые снова пробуют. НХЛ есть НХЛ. А футболисты сидят на жопе ровно, выйти из зоны комфорта боятся, а потом начинается "я мог туда уехать, я мог сюда уехать". Вроде одна страна, одни и те же люди. Наверное правильно поется "трус не играет в хоккей", хоккеисты и не боятся, в отличии от футболистов.
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Melnikov1968
"Проблемы есть везде. Президент озвучил такую тему, люди среагировали. Значит, будем работать в этом направлении." (с). Проблема появилась только после того, как её президент озвучил? Хватит уже лизоблюдствовать. Уезжают уже более 30 лет и будут уезжать. Придумаете законы, станут убегать. Не можете вы создать таких условий, которые есть в канадо-американских лигах. Во всяком случае пока.
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Вася Жучкин
Главная причина, покоторой российские хоккеисты едут в Америку в том, что уровень НХЛ гораздо выше уровня КХЛ. Не злые дельцы, не коварные англосаксы и прочие сказки, а разница в уровне лиг.
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Диандерталец
Чувак просто защищает свой бизнес, если что.
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Montenegro Serbian
Ответ Ддд Ддд
Да правильно, есть возможность надо ехать, не получится можно вернуться. Хоккеисты вообще молодцы, едут, не получилось возвращаются, некоторые снова пробуют. НХЛ есть НХЛ. А футболисты сидят на жопе ровно, выйти из зоны комфорта боятся, а потом начинается "я мог туда уехать, я мог сюда уехать". Вроде одна страна, одни и те же люди. Наверное правильно поется "трус не играет в хоккей", хоккеисты и не боятся, в отличии от футболистов.
Что-то мне подсказывает, что если бы наши футболисты по уровню игры не особо уступали игрокам из топ-чемпионатов и при этом переходя в Европу не особо теряли по деньгам, то расклад был иной по уезжающим.

Хоккеистам всё равно проще, если честно. Да, на контракт новичка уезжать неприкольно, но если себя покажешь, насыпят в личку тоже нормально и можешь получать даже больше чем в КХЛ.
Ну и школа рос.хоккея по прежнему позволяет быть конкурентноспособными и при переходе в НХЛ не какой-то шоковой разницы в уровне игры наших и других легов и американцев с канадцами. Поэтому переходить всё-таки попроще.

Собственно, когда была схожая ситуация (что в Европе можно было заработывать больше и по уровню игры наши ребята не терялись) наши футболеры из числа способных очень даже бодро валили заграницу. Потом их завалили деньгами и всё поменялось.
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PolarBear
Павло проснулся
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Patriot
Тут кто то мне кажется не очень догоняет темы..
1.Путин поручил ЧК контролировать хоккейный рынок в РФ..
2.есть кейс Федотова...
3.есть СВО..
4.если ты младше 18 то просто закроют выезд..и кстати..сейчас все игроки КХЛ вместо службы тупо
"отстёгивают" с зарплаты бабки на СВО!! суммы зависят от количества нолей в контракте...
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Patriot
Ответ Олег Кузнецов
Паша, здравый человек и не потерял пока адекватность,в отличие от Фетисова или Третьяка...
Здравый человек не откажется от паспорта США...
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ЭЮЯ
Ответ Вася Жучкин
Главная причина, покоторой российские хоккеисты едут в Америку в том, что уровень НХЛ гораздо выше уровня КХЛ. Не злые дельцы, не коварные англосаксы и прочие сказки, а разница в уровне лиг.
Ну, 30 лет назад это было не так очевидно. А уезжали тогда все, и хоккеисты, и футболисты, от российской действительности.
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