Буре о словах Путина про отъезд молодежи: «Меня не забирали дельцы. Я уезжал не в 15-16 лет, был сложившимся игроком. И ЦСКА за меня заплатили компенсацию»

Павел Буре высказался о словах Владимира Путина об отъезде молодежи.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил: «Надо понять, что делать с дельцами от хоккея, которые ребятишек тащат за границу. Ущерб нам наносится. Прошу ФХР и Минспорт вернуться к вопросу».

– Как вы оцените слова Владимира Путина на спортивном форуме в Перми о том, что «дельцы от хоккея» увозят молодых игроков из России? Как с этим бороться?

– Проблемы есть везде. Президент озвучил такую тему, люди среагировали. Значит, будем работать в этом направлении.

– Когда вы в 1991 году уезжали в «Ванкувер», вас «вывез делец» или вы сознательно решили строить карьеру в ?

– Когда я уезжал, мне было 20 лет. Я уже в 16 лет на профессиональном уровне начал играть за , а через два сезона меня привлекли в сборную СССР. Уже стал заслуженным мастером спорта, несколько лет выступлений на международном уровне, пробился в первую пятерку в сборной.

Уезжал в НХЛ, уже имея определенный опыт, меня нельзя было назвать ребенком. Я уже везде был и все видел. Мне было сложно запудрить голову.

Просто я делал следующий шаг. Потому что многие ребята, с кем я играл, уже уехали в Америку. И если я получал награду лучшего нападающего на молодежном чемпионате мира, то превосходил в том числе парней, кто выступал год-два в НХЛ. Я знал, что могу приехать в «Ванкувер» и спокойно там заиграть. Я с ними вырос, забивал больше них. Если они могли зажигать в НХЛ, то почему не мог я?

Мне было интересно попробовать себя в той лиге, сделать новый шаг в карьере. Я уезжал не в 15-16 лет, меня не забирали дельцы. Я был сложившимся игроком. И за меня заплатили компенсацию ЦСКА: «Ванкувер» дал 200 тысяч долларов, я из своего кармана добавил 50 тысяч. Это было 30 лет назад, а сейчас умножьте на десять. По сегодняшним деньгам, за меня отдали 2,5 млн долларов.

Нам удалось договориться. И я сам хотел использовать возможность, чтобы отблагодарить ЦСКА, где я вырос, где мне давали хоккейную форму. Кстати, потом я в армейский клуб привез 200-300 комплектов формы. Каждый год что-то старался передавать.

И я видел, с какими глазами ребята в 90-х, когда ничего нет, смотрели на эту новую форму – и они занимались хоккеем. Мне самому в детстве доставались старые краги от мастеров, где уже были стерты ладошки. И я был на седьмом небе от счастья. А тут целый комплект формы! Мне кажется, это было хорошее дело, – сказал бывший хоккеист « », «Флориды» и «Рейнджерс» .