Буре о словах Путина про отъезд молодежи: «Меня не забирали дельцы. Я уезжал не в 15-16 лет, был сложившимся игроком. И ЦСКА за меня заплатили компенсацию»
Павел Буре высказался о словах Владимира Путина об отъезде молодежи.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил: «Надо понять, что делать с дельцами от хоккея, которые ребятишек тащат за границу. Ущерб нам наносится. Прошу ФХР и Минспорт вернуться к вопросу».
– Как вы оцените слова Владимира Путина на спортивном форуме в Перми о том, что «дельцы от хоккея» увозят молодых игроков из России? Как с этим бороться?
– Проблемы есть везде. Президент озвучил такую тему, люди среагировали. Значит, будем работать в этом направлении.
– Когда вы в 1991 году уезжали в «Ванкувер», вас «вывез делец» или вы сознательно решили строить карьеру в НХЛ?
– Когда я уезжал, мне было 20 лет. Я уже в 16 лет на профессиональном уровне начал играть за ЦСКА, а через два сезона меня привлекли в сборную СССР. Уже стал заслуженным мастером спорта, несколько лет выступлений на международном уровне, пробился в первую пятерку в сборной.
Уезжал в НХЛ, уже имея определенный опыт, меня нельзя было назвать ребенком. Я уже везде был и все видел. Мне было сложно запудрить голову.
Просто я делал следующий шаг. Потому что многие ребята, с кем я играл, уже уехали в Америку. И если я получал награду лучшего нападающего на молодежном чемпионате мира, то превосходил в том числе парней, кто выступал год-два в НХЛ. Я знал, что могу приехать в «Ванкувер» и спокойно там заиграть. Я с ними вырос, забивал больше них. Если они могли зажигать в НХЛ, то почему не мог я?
Мне было интересно попробовать себя в той лиге, сделать новый шаг в карьере. Я уезжал не в 15-16 лет, меня не забирали дельцы. Я был сложившимся игроком. И за меня заплатили компенсацию ЦСКА: «Ванкувер» дал 200 тысяч долларов, я из своего кармана добавил 50 тысяч. Это было 30 лет назад, а сейчас умножьте на десять. По сегодняшним деньгам, за меня отдали 2,5 млн долларов.
Нам удалось договориться. И я сам хотел использовать возможность, чтобы отблагодарить ЦСКА, где я вырос, где мне давали хоккейную форму. Кстати, потом я в армейский клуб привез 200-300 комплектов формы. Каждый год что-то старался передавать.
И я видел, с какими глазами ребята в 90-х, когда ничего нет, смотрели на эту новую форму – и они занимались хоккеем. Мне самому в детстве доставались старые краги от мастеров, где уже были стерты ладошки. И я был на седьмом небе от счастья. А тут целый комплект формы! Мне кажется, это было хорошее дело, – сказал бывший хоккеист «Ванкувера», «Флориды» и «Рейнджерс» Павел Буре.
Хоккеистам всё равно проще, если честно. Да, на контракт новичка уезжать неприкольно, но если себя покажешь, насыпят в личку тоже нормально и можешь получать даже больше чем в КХЛ.
Ну и школа рос.хоккея по прежнему позволяет быть конкурентноспособными и при переходе в НХЛ не какой-то шоковой разницы в уровне игры наших и других легов и американцев с канадцами. Поэтому переходить всё-таки попроще.
Собственно, когда была схожая ситуация (что в Европе можно было заработывать больше и по уровню игры наши ребята не терялись) наши футболеры из числа способных очень даже бодро валили заграницу. Потом их завалили деньгами и всё поменялось.
1.Путин поручил ЧК контролировать хоккейный рынок в РФ..
2.есть кейс Федотова...
3.есть СВО..
4.если ты младше 18 то просто закроют выезд..и кстати..сейчас все игроки КХЛ вместо службы тупо
"отстёгивают" с зарплаты бабки на СВО!! суммы зависят от количества нолей в контракте...