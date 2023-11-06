Буре о ЧМ без России: «Интересно, когда собираются все сильнейшие, как в футболе. В хоккее этого и так не было. У канадцев приезжает четвертый состав уже»

Павел Буре усомнился в ценности чемпионата мира по хоккею.

Бывший нападающий ЦСКА, «Ванкувера», «Флориды» и «Рейнджерс» ответил на вопрос о нынешнем статусе турнира, который ежегодно проводит .

– Какова ценность чемпионата мира без России?

– Конечно, интересно, когда собираются все сильнейшие в мире, как в футболе. В хоккее такого и так не было, на Олимпиадах до Нагано играли не все сильнейшие в мире. Было пять Олимпиад, когда НХЛ останавливала свой чемпионат, и были настоящие Олимпийские игры среди профессионалов.

А что касается сегодняшней ситуации… Да, есть определенные команды – пять-шесть команд, которые являются сильнейшими в мире. Это, естественно, Россия, Канада, шведы, чехи, финны… США в последнее время подтянулись. Они молодцы, сделали огромную работу, но раньше США были далеко не Канада, мягко говоря (смеется). Да, сейчас, конечно, уже по-другому, чем 30 лет назад. Плюс есть проблемы в этом. У канадцев приезжает уже не второй-третий состав, а четвертый. Да, это , но профессионалов мы знаем, в любителях тоже уже разбираемся. Фанаты разбираются, какой состав приехал (смеется).

Для меня уже такого ажиотажа нет. Так что есть к чему стремиться и над чем работать, чтобы это по-настоящему был праздник хоккея, где правда собираются настоящие профессионалы и настоящие звезды, – сказал .