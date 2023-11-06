Буре о ЧМ без России: «Интересно, когда собираются все сильнейшие, как в футболе. В хоккее этого и так не было. У канадцев приезжает четвертый состав уже»

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Павел Буре усомнился в ценности чемпионата мира по хоккею.

Бывший нападающий ЦСКА, «Ванкувера», «Флориды» и «Рейнджерс» ответил на вопрос о нынешнем статусе турнира, который ежегодно проводит ИИХФ.

– Какова ценность чемпионата мира без России?

– Конечно, интересно, когда собираются все сильнейшие в мире, как в футболе. В хоккее такого и так не было, на Олимпиадах до Нагано играли не все сильнейшие в мире. Было пять Олимпиад, когда НХЛ останавливала свой чемпионат, и были настоящие Олимпийские игры среди профессионалов.

А что касается сегодняшней ситуации… Да, есть определенные команды – пять-шесть команд, которые являются сильнейшими в мире. Это, естественно, Россия, Канада, шведы, чехи, финны… США в последнее время подтянулись. Они молодцы, сделали огромную работу, но раньше США были далеко не Канада, мягко говоря (смеется). Да, сейчас, конечно, уже по-другому, чем 30 лет назад. Плюс есть проблемы в этом. У канадцев приезжает уже не второй-третий состав, а четвертый. Да, это Канада, но профессионалов мы знаем, в любителях тоже уже разбираемся. Фанаты разбираются, какой состав приехал (смеется).

Для меня уже такого ажиотажа нет. Так что есть к чему стремиться и над чем работать, чтобы это по-настоящему был праздник хоккея, где правда собираются настоящие профессионалы и настоящие звезды, – сказал Буре.

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7 комментариев

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Dima Lopatin
Все верно разложил расклады по текущим ЧМ. Скажу больше, КХЛ тоже надо залазить на май, а там глядишь и на июнь.
На ЧМ пусть едут свободные от плей-офф игроки НХЛ и КХЛ. Можно брать авансом парочку юниоров

А вот на Олимпиаду, конечно, хотелось бы видеть всех… Детские воспоминания о Нагано, Солт-Лейке и Турине очень сильны
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KMR
Сильнейшие играют за Кубок Стэнли
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adimsonekat
Приезжает четвертый состав Канады и …. всех.
А во-вторых, Павел очень точно обозначил важность и ценность выигранных ОИ без всех сильнейших.
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PolarBear
Я с ужасом узнал, глядя на составы клубов НХЛ , что теперь количество игроков из США не меньше, а порой и больше ( Бостон, Рейнджерс , Вашингтон ) чем из Канады
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Александр Лопухин
!!!
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44ndfwwgbr
ЧМ в хоккее это давно уже второстепенный турнир.
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Ivan Ivanych
Ответ 44ndfwwgbr
ЧМ в хоккее это давно уже второстепенный турнир.
И не только на чм
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