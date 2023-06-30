Олег Смирнов о том, что Путину поддаются при игре в хоккей: «Конечно. Главу государства надо беречь. Один раз чуть не столкнулся с президентом, подъехал Фетисов: «Поаккуратней»

Теги Вячеслав Фетисов Павел Буре Владимир Путин Валерий Каменский любительский хоккей Сергей Шойгу Политика Хоккей

Олег Смирнов рассказал, что соперники поддаются Владимиру Путину при игре в хоккей.

Смирнов является президентом Федерации хоккея Рязанской области, региональным представителем Ночной хоккейной лиги.

– Вы участник всех гала-матчей Ночной лиги с участием Владимира Путина и ветеранов отечественного хоккея. Каково это – играть против президента страны?

– Очень почетно и ответственно. Это большая мотивация. И не только для участников гала-матчей. Пример президента вдохновил на занятия хоккеем очень многих людей – и у нас в Рязани, и по всей России.

– В интернете многие спорят – поддаются соперники президенту или нет. Что ответите?

– Конечно, поддаются. Это же игра с элементами шоу. К тому же все осознают, что человек впервые встал на коньки в 60 лет. К этому надо относиться с уважением и пониманием, главу государства беречь.

Расскажу одну историю. Один раз я чуть не столкнулся с президентом. Ко мне тут же подъехал Вячеслав Фетисов и предупредил: «Поаккуратней».

Многие в принципе боятся начинать кататься. А в таком возрасте – тем более. Но Владимир Владимирович – молодец. До сих пор сохраняет потрясающую спортивную форму. Всем бы так.

– Вы забрасывали шайбы в ворота команды «Легенды хоккея»?

– Неоднократно. В прошлом году забил два гола, в этом – один. Еще отличился в 2018-м. Конечно, ощущения потрясающие. Не каждый день забрасываешь шайбу в ворота команды, в которой играют Владимир Путин, Сергей Шойгу, Вячеслав Фетисов, Павел Буре, Валерий Каменский и многие другие легенды нашего хоккея.

Помню первые гала-матчи. Волнение было такое, что от одних имен перед выходом на лед подкашивались ноги. Диктор говорил: «Вячеслав Фетисов, номер второй». А я стою и думаю: «Неужели сейчас буду против него играть?» – сказал хоккейный функционер.

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14 комментариев

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mars
клоунада и декорации
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lundian
Шойгу, Путин легенды русского хоккея...Он ещё про одну легенду белорусского хоккея забыл сказать....
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FinishedBreakfast
Почему это называют клоунадой? Мы с друзьями играем в хоккей, для себя тоже запретили силовые приёмы. Если кто плохо катается - его меньше прессингуют. Забить-то всем хочется. Показывают это, потому что так пропагандируется спорт. Уж если президент страны в 60 лет на коньки смог встать, то и вы сможете. Плюс это солидняк - вон какие люди играют, вы тоже идите. Что в этом плохого?
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Ебздрогыч
Вот бы президент в 60 лет, ну ладно в 70 увлекся изучением рыночной экономики - все бы выиграли. Но он выбрал хоккей...
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Eduard Rastryopin
Кто-то серьезно спорит,поддаются ли Вовану в матчах Ночной лиги?
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Александр Митраков
Потемкинский хоккей
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Melnikov1968
Даже не сомневался, что Фетисов первый под’ехал. Иначе кому он будет клюшки в багажнике возить? Уверен, что и зрители свистели, за неправильную атаку президента.
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гилберт
Славик полицейский!
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гилберт
Сделал бы кто нибудь доброе дело.
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владимир локотко
зек пригожин напугал и все во главе с пупкинум улетели из страны. в хоккей играет в памперсах.
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Hossa
В матчпх всех звёзд нхл тоже все на расслабоне и в поддавки играют.
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