Буре о ЦСКА: «Федоров показал потрясающий результат. Не имея опыта, два сезона подряд выигрывал Кубок Гагарина. Уникальный случай»

Теги ЦСКА Сергей Федоров Павел Буре КХЛ Матч ТВ Хоккей

Павел Буре высказался о работе Сергея Федорова на посту главного тренера ЦСКА.

Клуб под руководством 53-летнего тренера второй год подряд стал обладателем Кубка Гагарина.

– Когда вы играли в одной тройке с Сергеем Федоровым, видели у него задатки тренера? У него же мощный хоккейный IQ.

– То, что Федоров стал два года назад главным тренером – это был сюрприз для всех. Думаю, в том числе и для самого Сергея.

Но он показал потрясающий результат. Не имея опыта, два сезона подряд выигрывал Кубок Гагарина. И два года подряд признавался лучшим тренером КХЛ. Я считаю, это уникальный случай, – сказал бывший форвард сборной России.

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2 комментария

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Кеша
Федоров хоккейный гений! Игровой интеллект не прокуришь и не пропьешь! Красавчик! Болею персонально за Федорова! Скромный , воспитанный . Без пафосных речей! Тихо зашел и отжарил лигу. Даже самого гениального тренера современности вынес в форточку в финале конференции.
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dosatuy
Интересно было бы посмотреть его главным тренером в НХЛ.
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