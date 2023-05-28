Буре о ЦСКА: «Федоров показал потрясающий результат. Не имея опыта, два сезона подряд выигрывал Кубок Гагарина. Уникальный случай»

Павел Буре высказался о работе Сергея Федорова на посту главного тренера ЦСКА.

Клуб под руководством 53-летнего тренера второй год подряд стал обладателем Кубка Гагарина.

– Когда вы играли в одной тройке с , видели у него задатки тренера? У него же мощный хоккейный IQ.

– То, что Федоров стал два года назад главным тренером – это был сюрприз для всех. Думаю, в том числе и для самого Сергея.

Но он показал потрясающий результат. Не имея опыта, два сезона подряд выигрывал Кубок Гагарина. И два года подряд признавался лучшим тренером . Я считаю, это уникальный случай, – сказал бывший форвард сборной России.