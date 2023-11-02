WHL ввела обязательную защиту шеи после гибели Джонсона: «Ожидаем проблем с поставкой экипировки в связи с возросшим спросом»

Западная хоккейная лига сделала защиту шеи обязательной частью экипировки.

«Западная хоккейная лига объявила о введении обязательной защиты шеи для всех игроков начиная с 3 ноября или как только защитное снаряжение будет доступно клубам.

Все игроки WHL будут обязаны постоянно носить защитную экипировку для шеи во время участия в мероприятиях на льду, включая игры WHL и тренировки.

WHL ожидает проблем с поставкой защитной экипировки для шеи от лицензированных поставщиков в связи с возросшим спросом после трагической кончины Адама Джонсона», – говорится в заявлении WHL.

Отметим, что WHL была единственной из трех лиг CHL, в которой защита шеи не была обязательной.

Напомним, экс-форвард «Пингвинс» Адам Джонсон погиб во время хоккейного матча в Великобритании в результате несчастного случая. Хоккеист английского клуба «Ноттингем Пантерс» получил случайный удар по горлу лезвием конька в матче британского Кубка вызова против «Шеффилд Стилерс». Игрока доставили в больницу, но спасти его не удалось.

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