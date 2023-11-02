WHL ввела обязательную защиту шеи после гибели Джонсона: «Ожидаем проблем с поставкой экипировки в связи с возросшим спросом»

Теги юниорская лига Квебека юниорская лига Онтарио Западная хоккейная лига Канадская хоккейная лига игровая форма Адам Джонсон Хоккей

Западная хоккейная лига сделала защиту шеи обязательной частью экипировки.

«Западная хоккейная лига объявила о введении обязательной защиты шеи для всех игроков начиная с 3 ноября или как только защитное снаряжение будет доступно клубам.

Все игроки WHL будут обязаны постоянно носить защитную экипировку для шеи во время участия в мероприятиях на льду, включая игры WHL и тренировки.

WHL ожидает проблем с поставкой защитной экипировки для шеи от лицензированных поставщиков в связи с возросшим спросом после трагической кончины Адама Джонсона», – говорится в заявлении WHL.

Отметим, что WHL была единственной из трех лиг CHL, в которой защита шеи не была обязательной.

Напомним, экс-форвард «Пингвинс» Адам Джонсон погиб во время хоккейного матча в Великобритании в результате несчастного случая. Хоккеист английского клуба «Ноттингем Пантерс» получил случайный удар по горлу лезвием конька в матче британского Кубка вызова против «Шеффилд Стилерс». Игрока доставили в больницу, но спасти его не удалось. 

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