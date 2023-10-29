Кожевников о смерти Адама Джонсона: «От таких трагедий спасут только ошейники. Но кто из взрослых согласится на это?»

Александр Кожевников высказался о смерти хоккеиста Адама Джонсона.

Экс-форвард «Питтсбурга» погиб в результате удара лезвием конька по горлу в матче британской лиги.

– Это трагедия, и я хочу принести соболезнования всем близким Джонсона.

Если в детском и юношеском хоккее есть хоть какая-то защита, так называемые ошейники, то во взрослом… Ну, хоккей остается жесткой игрой, уже не такой, как в наше время, но все же. Это огромная трагедия.

– У вас есть хоть какие-то мысли по поводу того, как можно избежать таких несчастных случаев?

– От таких трагедий спасут только ошейники. Но кто из взрослых согласится на это? Тут уже желание играет роль, взрослые люди.

Но в молодежном, детском и юношеском хоккее это, безусловно есть. Закон, – сказал двукратный олимпийский чемпион .