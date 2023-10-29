Кожевников о смерти Адама Джонсона: «От таких трагедий спасут только ошейники. Но кто из взрослых согласится на это?»

Теги происшествия чемпионат Великобритании Александр Кожевников игровая форма детский хоккей Матч ТВ Ноттингем Адам Джонсон Хоккей

Александр Кожевников высказался о смерти хоккеиста Адама Джонсона.

Экс-форвард «Питтсбурга» погиб в результате удара лезвием конька по горлу в матче британской лиги.

– Это трагедия, и я хочу принести соболезнования всем близким Джонсона.

Если в детском и юношеском хоккее есть хоть какая-то защита, так называемые ошейники, то во взрослом… Ну, хоккей остается жесткой игрой, уже не такой, как в наше время, но все же. Это огромная трагедия.

– У вас есть хоть какие-то мысли по поводу того, как можно избежать таких несчастных случаев?

– От таких трагедий спасут только ошейники. Но кто из взрослых согласится на это? Тут уже желание играет роль, взрослые люди.

Но в молодежном, детском и юношеском хоккее это, безусловно есть. Закон, – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

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3 комментария

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_abc_
Шлемы же ввели, хотя "кто согласится"...
И защиту шеи можно и нужно ввести.
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Заборостроитель
Взрослые люди, на производстве не дают же выбора на отказ от СИЗ!
+1
0
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HockeyMan
Причем тут согласятся или нет?
В НХЛ раньше можно было без шлема играть. Потом можно было без визора. Сейчас все поменялось. Введут новое правила и все их будут соблюдать
+1
0
+1
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