Кожевников о смерти Адама Джонсона: «От таких трагедий спасут только ошейники. Но кто из взрослых согласится на это?»
Александр Кожевников высказался о смерти хоккеиста Адама Джонсона.
Экс-форвард «Питтсбурга» погиб в результате удара лезвием конька по горлу в матче британской лиги.
– Это трагедия, и я хочу принести соболезнования всем близким Джонсона.
Если в детском и юношеском хоккее есть хоть какая-то защита, так называемые ошейники, то во взрослом… Ну, хоккей остается жесткой игрой, уже не такой, как в наше время, но все же. Это огромная трагедия.
– У вас есть хоть какие-то мысли по поводу того, как можно избежать таких несчастных случаев?
– От таких трагедий спасут только ошейники. Но кто из взрослых согласится на это? Тут уже желание играет роль, взрослые люди.
Но в молодежном, детском и юношеском хоккее это, безусловно есть. Закон, – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
И защиту шеи можно и нужно ввести.
В НХЛ раньше можно было без шлема играть. Потом можно было без визора. Сейчас все поменялось. Введут новое правила и все их будут соблюдать