НХЛ настоятельно рекомендовала игрокам использовать защиту шеи после гибели Джонсона

Теги Билл Дэйли Гэри Беттмэн НХЛ Адам Джонсон Хоккей

НХЛ рекомендовала хоккеистам использовать защиту шеи.

Как сообщает журналист Sportsnet Джефф Марек со ссылкой на заместителя комиссара НХЛ Билла Дэйли, лига рекомендует игрокам использовать защиту шеи после трагической гибели Адама Джонсона.

Утверждается, что комиссар НХЛ Гэри Беттмэн связался с главой Ассоциации игроков НХЛ Марти Уолшем, чтобы привлечь внимание к данной теме. По словам Билла Дэйли, лига настоятельно рекомендует использовать защитную экипировку.

На днях Дэйли заявил, что лига уже несколько лет советует использовать защиту шеи, и надеется, что последний инцидент сподвигнет хоккеистов к соблюдению этой рекомендации.

Напомним, экс-форвард «Питтсбурга» Адам Джонсон погиб в результате удара лезвием конька по горлу в матче британской лиги.

Трагедия в хоккее: экс-игроку «Питтсбурга» перерезали шею коньком

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6 комментариев

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Бамбарбиякиргуда
Скорей всего большинство игроков будут игнорить эту рекомендацию.
+6
-1
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Петрович
Да, то что произошло - это страшно, погиб человек, но такое произойти может один раз лет за 10, 20, а то и больше. Пересмотрите видео, такое даже целенаправленно не повторить...
+1
0
+1
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Valentin Efimenko
Вполне логично. Не обязательно, конечно, было ждать прецедента..
0
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Patriot
Достаточно вспомнить кейс экс-игрока хк Локо Тювилина..
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A.G
нет ли кевларового снуда для защиты?
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Павел Пеньков
Ответ Valentin Efimenko
Вполне логично. Не обязательно, конечно, было ждать прецедента..
лига уже несколько лет советует использовать защиту шеи
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