НХЛ настоятельно рекомендовала игрокам использовать защиту шеи после гибели Джонсона

НХЛ рекомендовала хоккеистам использовать защиту шеи.

Как сообщает журналист Sportsnet Джефф Марек со ссылкой на заместителя комиссара НХЛ Билла Дэйли, лига рекомендует игрокам использовать защиту шеи после трагической гибели Адама Джонсона.

Утверждается, что комиссар НХЛ Гэри Беттмэн связался с главой Ассоциации игроков НХЛ Марти Уолшем, чтобы привлечь внимание к данной теме. По словам Билла Дэйли, лига настоятельно рекомендует использовать защитную экипировку.

На днях Дэйли заявил, что лига уже несколько лет советует использовать защиту шеи, и надеется, что последний инцидент сподвигнет хоккеистов к соблюдению этой рекомендации.

Напомним, экс-форвард «Питтсбурга» Адам Джонсон погиб в результате удара лезвием конька по горлу в матче британской лиги.

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