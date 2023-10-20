Дисциплинарный совет ИИХФ может рассмотреть дело Федотова в ноябре

Теги ЦСКА ФХР ИИХФ Филадельфия НХЛ КХЛ Дмитрий Курбатов Иван Федотов ТАСС Хоккей

Дисциплинарный совет ИИХФ может рассмотреть дело Ивана Федотова в ноябре.

«Официально это неизвестно. По моему опыту общения с дисциплинарным комитетом, я предполагаю, что заседание будет проведено в течение ноября», – сказал гендиректор ФХР Дмитрий Курбатов.

26-летний вратарь провел за ЦСКА уже 12 матчей в этом сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ, несмотря на дисквалификацию от ИИХФ до конца календарного года.

Международная федерация хоккея не признает контракт Федотова с армейцами из-за ситуации с пролонгированием срока действия его соглашения с «Филадельфией». 

Люк Тардиф: «Обсуждения дела Федотова на конгрессе ИИХФ не будет. О решении относительно новых санкций объявит дисциплинарный совет. Мы никуда не торопимся»

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1 комментарий

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dorofeyev
А может и не рассмотреть.
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+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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