Дисциплинарный совет ИИХФ может рассмотреть дело Федотова в ноябре

Дисциплинарный совет ИИХФ может рассмотреть дело Ивана Федотова в ноябре.

«Официально это неизвестно. По моему опыту общения с дисциплинарным комитетом, я предполагаю, что заседание будет проведено в течение ноября», – сказал гендиректор ФХР Дмитрий Курбатов.

26-летний вратарь провел за уже 12 матчей в этом сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ, несмотря на дисквалификацию от ИИХФ до конца календарного года.

Международная федерация хоккея не признает контракт Федотова с армейцами из-за ситуации с пролонгированием срока действия его соглашения с «Филадельфией».

Люк Тардиф: «Обсуждения дела Федотова на конгрессе ИИХФ не будет. О решении относительно новых санкций объявит дисциплинарный совет. Мы никуда не торопимся»