Дисциплинарный совет ИИХФ может рассмотреть дело Федотова в ноябре
Дисциплинарный совет ИИХФ может рассмотреть дело Ивана Федотова в ноябре.
«Официально это неизвестно. По моему опыту общения с дисциплинарным комитетом, я предполагаю, что заседание будет проведено в течение ноября», – сказал гендиректор ФХР Дмитрий Курбатов.
26-летний вратарь провел за ЦСКА уже 12 матчей в этом сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ, несмотря на дисквалификацию от ИИХФ до конца календарного года.
Международная федерация хоккея не признает контракт Федотова с армейцами из-за ситуации с пролонгированием срока действия его соглашения с «Филадельфией».
Люк Тардиф: «Обсуждения дела Федотова на конгрессе ИИХФ не будет. О решении относительно новых санкций объявит дисциплинарный совет. Мы никуда не торопимся»
1 комментарий