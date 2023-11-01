Плющев о предварительном допуске России на ОИ-2026: «Это формальность. Не очень приличная мина при не очень хорошей игре. Должно быть официальное разрешение»

Теги ИИХФ Сборная России по хоккею с шайбой Владимир Плющев олимпийский хоккейный турнир Хоккей

Владимир Плющев высказался о включении России в список участников ОИ.

Международная федерация хоккея (ИИХФ) предварительно включила сборную России в групповой этап Олимпиады‑2026. ИИХФ примет решение об участии сборных России и Беларуси в Олимпиаде-2026 не позднее марта 2024 года.

«Думаю, что это формальность. В общем-то, не очень приличная мина при не очень хорошей игре. Потому что все прекрасно понимают, что должно быть официальное разрешение, какое-то положение.

А то, что нас внесли в списки участников безо всяких комментариев, – вы сами понимаете, что по мановению волшебной палочки могут в любой момент все нам перекрыть. Или, наоборот, сказать после 2026 года, как они рады нас видеть, – у них такое бывает», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

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