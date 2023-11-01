Тардиф о России на ОИ-2026: «Не будем принимать решений в отношении возможного бойкота. Будем исходить из идеи сохранения целостности соревнований»

Теги ИИХФ Сборная России по хоккею с шайбой Сборная США по хоккею олимпийский хоккейный турнир Олимпиада-2026 Спорт-Экспресс Люк Тардиф Хоккей

Глава ИИХФ высказался о возможном бойкоте США матчей против России на ОИ-2026.

Международная федерация хоккея (ИИХФ) предварительно включила сборную России в групповой этап Олимпиады‑2026. В случае допуска до турнира команда может сыграть в группе С вместе с США.

ИИХФ примет решение об участии сборных России и Беларуси в Олимпиаде-2026 не позднее марта 2024 года.

«Мы не будем принимать решений в отношении возможного бойкота США или любой другой страны.

Мы будем исходить из идеи сохранения целостности наших соревнований», – сказал Люк Тардиф.

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4 комментария

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Dinamik1
Все ведущие хоккейные страны откравенные русофобы не представляю как нас допустят.
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Сергей Косомов
А где санкции против США и стран подерживающих геноцид Израиля в Секторе Газа? А хотя о чём это я это же другое, понимать надо.
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Да-да
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goshforever
"Мы будем исходить из идеи сохранения целостности наших соревнований"
Переводя на русский - при массовом бойкоте еврофедерациями (который уже есть и никуда не денется в обозримом будущем) сборную России никуда не пустят.
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