Тардиф о России на ОИ-2026: «Не будем принимать решений в отношении возможного бойкота. Будем исходить из идеи сохранения целостности соревнований»
Глава ИИХФ высказался о возможном бойкоте США матчей против России на ОИ-2026.
Международная федерация хоккея (ИИХФ) предварительно включила сборную России в групповой этап Олимпиады‑2026. В случае допуска до турнира команда может сыграть в группе С вместе с США.
ИИХФ примет решение об участии сборных России и Беларуси в Олимпиаде-2026 не позднее марта 2024 года.
«Мы не будем принимать решений в отношении возможного бойкота США или любой другой страны.
Мы будем исходить из идеи сохранения целостности наших соревнований», – сказал Люк Тардиф.
Переводя на русский - при массовом бойкоте еврофедерациями (который уже есть и никуда не денется в обозримом будущем) сборную России никуда не пустят.