Тардиф о России на ОИ-2026: «Не будем принимать решений в отношении возможного бойкота. Будем исходить из идеи сохранения целостности соревнований»

Глава ИИХФ высказался о возможном бойкоте США матчей против России на ОИ-2026.

Международная федерация хоккея (ИИХФ) предварительно включила сборную России в групповой этап ‑2026. В случае допуска до турнира команда может сыграть в группе С вместе с США.

примет решение об участии сборных России и Беларуси в Олимпиаде-2026 не позднее марта 2024 года.

«Мы не будем принимать решений в отношении возможного бойкота США или любой другой страны.

Мы будем исходить из идеи сохранения целостности наших соревнований», – сказал .