Рыбин призвал прописать в правилах хоккея защиту шеи игроков

Теги Максим Рыбин КХЛ Адам Джонсон Хоккей

Максим Рыбин призвал прописать в правилах хоккея защиту шеи игроков.

Напомним, ранее экс-форвард «Питтсбурга» Адам Джонсон погиб в результате удара лезвием конька по горлу в матче британской лиги.

«Защититься от опасных порезов в хоккее можно только за счет защиты шеи игрока. Почему в таком случае хоккеисты сами неохотно ее используют? Мне кажется, если сделать это правилом, то в таком случае все будут строго ему подчиняться и соблюдать.

Поверьте, в мире есть хорошие производители этой экипировки, которые могут защитить и обеспечить весь хоккейный мир. Данный вопрос стоит и нужно рассматривать», – заявил экс-игрок «Спартака» и СКА.

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