КХЛ оштрафовала «Торпедо» за слова Ларионова о судействе матча с «Сибирью». Тренер сказал, что «арбитраж сработал непрофессионально»

Теги Торпедо судьи Игорь Ларионов Чемпионат.com деньги Хоккей

КХЛ оштрафовала «Торпедо» за слова Игоря Ларионова о судействе.

На пресс-конференции после игры против «Сибири» (4:5 Б) тренер нижегородцев заявил: «Пару раз арбитраж сработал непрофессионально, скажу честно. Вы все это видели». После этого Ларионов был оштрафован на 300 тысяч рублей

«Хоккейный клуб «Торпедо» после высказываний главного тренера Игоря Ларионова был оштрафован за нарушение подпункта 1.24 пункта 1 статьи 55 Спортивного регламента КХЛ за неисполнение обязанности не допускать со стороны хоккеистов, тренеров и иных официальных лиц клуба публичных обсуждений, высказываний или комментариев относительно судейства.

Нормы, прописанные в регламенте, обязательны для всех участников чемпионата КХЛ, и их несоблюдение автоматически влечет за собой предусмотренные санкции», – сообщили в пресс-службе КХЛ. 

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