Защитник «Торпедо» Иванов перешел в «Северсталь» в обмен на денежную компенсацию
Защитник «Торпедо» Глеб Иванов перешел в «Северсталь».
В обмен на денежную компенсацию 20-летний хоккеист перешел из нижегородского клуба в череповецкую команду.
Иванов в прошлом сезоне в составе «Торпедо» провел 59 матчей, набрав 6 (1+5) очков при показателе полезности «-8». Также Глеб помог нижегородской «Чайке» на пути к Кубку Харламова.
В текущем сезоне в составе «Торпедо» на его счету 1 матч. Подробная статистика выступлений игрока – здесь.
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