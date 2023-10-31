Защитник «Торпедо» Иванов перешел в «Северсталь» в обмен на денежную компенсацию

Защитник «Торпедо» Глеб Иванов перешел в «Северсталь».

В обмен на денежную компенсацию 20-летний хоккеист перешел из нижегородского клуба в череповецкую команду.

в прошлом сезоне в составе «Торпедо» провел 59 матчей, набрав 6 (1+5) очков при показателе полезности «-8». Также Глеб помог нижегородской «Чайке» на пути к Кубку Харламова.

В текущем сезоне в составе « » на его счету 1 матч. Подробная статистика выступлений игрока – здесь.