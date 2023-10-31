Защитник «Торпедо» Иванов перешел в «Северсталь» в обмен на денежную компенсацию

Теги Северсталь Торпедо переходы КХЛ Глеб Иванов деньги Хоккей

Защитник «Торпедо» Глеб Иванов перешел в «Северсталь».

В обмен на денежную компенсацию 20-летний хоккеист перешел из нижегородского клуба в череповецкую команду.

Иванов в прошлом сезоне в составе «Торпедо» провел 59 матчей, набрав 6 (1+5) очков при показателе полезности «-8». Также Глеб помог нижегородской «Чайке» на пути к Кубку Харламова.

В текущем сезоне в составе «Торпедо» на его счету 1 матч. Подробная статистика выступлений игрока – здесь.

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1 комментарий

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viktorpavlov70
Всё логично. В прошлом году совсем не блистал в Торпедо. В плей-офф в первом же матче сыграл откровенно провально, больше в плей-офф не играл. Затем перевели в Чайку. Там тоже сыграл по-моему одну игру и тоже неудачно и больше в Кубке Харламова не играл. Поэтому "помог" Чайке выиграть Кубок Харламова выглядит большим преувеличением.
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